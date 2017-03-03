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Институт Роузвуд Институт Роузвуд
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The Institute

Институт Роузвуд, 2017

2017 / США
4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Институт Роузвуд» - это очередной режиссёрский проект Джеймса Франко («Интервью», «127 часов», «Человек-паук»). Фильм снят им совместно с Памелой Романовски («Цвет времени», «Аддеролловые дневники»). В картине сыграл сам Джеймс Франко, а также Памела Андерсон (сериал «Спасатели Малибу»), Элли Галлерани (сериалы «Элементарно», «Хорошая жена»), Тим Блейк Нельсон («Учитель на замену», «Донни Браско»), Лори Сингер («Свободные», «Короткий монтаж») и другие.

Действие фильма «Институт Роузвуд» разворачивается в 19-ом веке в Балтиморе. Главная героиня Изабель Портер в раннем возрасте потеряла обоих родителей. С целью немного прийти в себя после трагедии она решает отправится в институт Роузвуд, который всё больше набирает популярность среди молодых дам, нуждающихся в психологической помощи. Однако постепенно она понимает, что это здание таит в себе нечто загадочное и очень опасное...

- В оригинале фильм называется просто «The Institute»

- Бюджет фильма составил 3 миллиона долларов

- Фильм «Институт Роузвуд» основан на реальной истории, которая случилась в Роузвуд до того, как институт был закрыт в начале 2000-х

- Джеймс Франко выступил в качестве одного из режиссёров, продюсеров и актёров фильма «Институт Роузвуд»

- Памела Романовски и Джеймс Франко уже сотрудничали дважды на съёмках фильмов «Дёготь» и «Аддеролловые дневники»

- Съёмки картины «Институт Роузвуд» проходили в Балтиморе

- Элли Галлерани и Джеймс Франко играли вместе в ленте «И проиграли бой»

Балтимор, 19-й век. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием. 

4.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2017
Премьера в России 6 июля 2017
Премьера онлайн 3 марта 2017
Премьера в мире 3 марта 2017
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Джеймс Франко
Джеймс Франко
В ролях
Джеймс Франко
Джеймс Франко
Элли Галлерани
Элли Галлерани
Тим Блейк Нельсон
Тим Блейк Нельсон
Лори Сингер
Лори Сингер
Все актеры и съемочная группа
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Институт Роузвуд
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Балтимор, 1893 год. Юная Изабель Портер (Элли Галлерани) оказывается ужасно подавленной после смерти родителей. Не в силах справиться с чёрной желчью меланхолии дедовскими методами, её брат Родерик (Джо Пиз) водит сестру по врачам, которые лишь безразлично пожимают плечами. Но очередной проницательный лекарь, доктор Торрингтон (Эрик Робертс), предлагает сердобольному братцу отправить свою подопечную в женский пансионат, который именуют не иначе как «Институт Роузвуд». На первый,…
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