Институт Роузвуд, 2017

«Институт Роузвуд» - это очередной режиссёрский проект Джеймса Франко («Интервью», «127 часов», «Человек-паук»). Фильм снят им совместно с Памелой Романовски («Цвет времени», «Аддеролловые дневники»). В картине сыграл сам Джеймс Франко, а также Памела Андерсон (сериал «Спасатели Малибу»), Элли Галлерани (сериалы «Элементарно», «Хорошая жена»), Тим Блейк Нельсон («Учитель на замену», «Донни Браско»), Лори Сингер («Свободные», «Короткий монтаж») и другие.
Действие фильма «Институт Роузвуд» разворачивается в 19-ом веке в Балтиморе. Главная героиня Изабель Портер в раннем возрасте потеряла обоих родителей. С целью немного прийти в себя после трагедии она решает отправится в институт Роузвуд, который всё больше набирает популярность среди молодых дам, нуждающихся в психологической помощи. Однако постепенно она понимает, что это здание таит в себе нечто загадочное и очень опасное...
- В оригинале фильм называется просто «The Institute»
- Бюджет фильма составил 3 миллиона долларов
- Фильм «Институт Роузвуд» основан на реальной истории, которая случилась в Роузвуд до того, как институт был закрыт в начале 2000-х
- Джеймс Франко выступил в качестве одного из режиссёров, продюсеров и актёров фильма «Институт Роузвуд»
- Памела Романовски и Джеймс Франко уже сотрудничали дважды на съёмках фильмов «Дёготь» и «Аддеролловые дневники»
- Съёмки картины «Институт Роузвуд» проходили в Балтиморе
- Элли Галлерани и Джеймс Франко играли вместе в ленте «И проиграли бой»
Балтимор, 19-й век. Изабель Портер глубоко опечалена ранней смертью родителей. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, девушка решает отправиться на отдых в набирающий популярность институт Роузвуд. Позже она узнает, что за фасадом заведения, в котором молодым дамам оказывают психологическую помощь, скрывается нечто совершенно противоположное. Над пациентками ставятся жестокие псевдонаучные эксперименты по модификации личности и управлению сознанием.