Институт Роузвуд, 2017

«Институт Роузвуд» - это очередной режиссёрский проект Джеймса Франко («Интервью», «127 часов», «Человек-паук»). Фильм снят им совместно с Памелой Романовски («Цвет времени», «Аддеролловые дневники»). В картине сыграл сам Джеймс Франко, а также Памела Андерсон (сериал «Спасатели Малибу»), Элли Галлерани (сериалы «Элементарно», «Хорошая жена»), Тим Блейк Нельсон («Учитель на замену», «Донни Браско»), Лори Сингер («Свободные», «Короткий монтаж») и другие.

Действие фильма «Институт Роузвуд» разворачивается в 19-ом веке в Балтиморе. Главная героиня Изабель Портер в раннем возрасте потеряла обоих родителей. С целью немного прийти в себя после трагедии она решает отправится в институт Роузвуд, который всё больше набирает популярность среди молодых дам, нуждающихся в психологической помощи. Однако постепенно она понимает, что это здание таит в себе нечто загадочное и очень опасное...