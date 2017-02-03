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Призраки Элоиз Призраки Элоиз
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Eloise

Призраки Элоиз, 2016

2016 / США
5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Призраки Элоиз» является первой режиссёрской полнометражной работой Роберта Легато, известного создателя визуальных эффектов. Главную роль в картине исполнила Элиза Душку ("Добейся успеха", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"). Также в фильме снялись такие актёры, как Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Мост в Терабитию"), Чейс Кроуфорд из сериала "Сплетница", Брэндон Т. Джексон ("Перси Джексон и Море чудовищ") и другие.

По сюжету фильма «Призраки Элоиз» молодые люди вчетвером проникают в заброшенное здание психиатрической больницы. Их целью является свидетельство о смерти, благодаря которому один из героев может заполучить большое состояние. Но ребята не подозревали, что в лечебнице всё ещё водятся духи прошлого, которые начинают их преследовать.

- У режиссёра Роберта Легатто две статуэтки "Оскар" за визуальные эффекты к фильмам "Титаник" и "Хранитель времени"

- Фильм снимался на территории одной из самых известных в мире лечебниц "Элоиз", которая была открыта ещё в 1832 году

На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.

5.7 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 23 февраля 2017
Премьера в мире 3 февраля 2017
Возраст 18+
Прокатчик Люксор
Режиссер
Роберт Легато
Роберт Легато
В ролях
Элиза Душку
Элиза Душку
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд
Брэндон Т. Джексон
Брэндон Т. Джексон
Мартин Клебба
Мартин Клебба
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Призраки Элоиз 5 постеров
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Призраки Элоиз
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Обладатель «Оскара» за визуальные эффекты в «Титанике» и «Хранителе времени» Роберт Легато дебютирует в качестве режиссера со своим фильмом ужасов «Призраки Элоиз», снятом на месте настоящей психиатрической лечебницы. Целый комплекс со своей пожарной станцией и полицией был домом и убежищем для многих людей, среди которых числились американский изобретатель Элайджа Маккой и музыкант Гораций Флиндерс. Кадр из фильма «Призраки…
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Лайна Дьякону 15 февраля 2017, 14:08
Неплохая штука, забористая
Анастасия Марущак 6 марта 2017, 09:22
концовка ни о чем...
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