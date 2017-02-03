Призраки Элоиз, 2016

«Призраки Элоиз» является первой режиссёрской полнометражной работой Роберта Легато, известного создателя визуальных эффектов. Главную роль в картине исполнила Элиза Душку ("Добейся успеха", "Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар"). Также в фильме снялись такие актёры, как Роберт Патрик ("Терминатор 2: Судный день", "Мост в Терабитию"), Чейс Кроуфорд из сериала "Сплетница", Брэндон Т. Джексон ("Перси Джексон и Море чудовищ") и другие.
По сюжету фильма «Призраки Элоиз» молодые люди вчетвером проникают в заброшенное здание психиатрической больницы. Их целью является свидетельство о смерти, благодаря которому один из героев может заполучить большое состояние. Но ребята не подозревали, что в лечебнице всё ещё водятся духи прошлого, которые начинают их преследовать.
- У режиссёра Роберта Легатто две статуэтки "Оскар" за визуальные эффекты к фильмам "Титаник" и "Хранитель времени"
- Фильм снимался на территории одной из самых известных в мире лечебниц "Элоиз", которая была открыта ещё в 1832 году
На что бы вы пошли ради двух миллионов долларов? Четверо друзей тайно проникают в заброшенную психиатрическую клинику «Элоиз». Герои должны найти документы, которые позволят одному из них получить огромное наследство. Но для этого им придется выбраться из настоящей ловушки времени и пространства, наполненной зловещими призраками.