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Блестящий пластический хирург берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь, заставляя кардинально по другому взглянуть на своё прошлое и таких понятий, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания ставят каждого перед нелёгким выбором между долгом, любовью и правом начать всё заново.
|1 октября 2026
|Россия
|КАРО Премьер