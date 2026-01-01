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Особый пациент

, 2026
Россия / мелодрама, драма, триллер
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О фильме

Блестящий пластический хирург берется за самый сложный случай в своей карьере — восстановить лицо обезображенному старшине. Помогая пациенту обрести надежду на будущее, врач неожиданно сталкивается с собственной семейной тайной, и все эти обстоятельства переворачивают его жизнь, заставляя кардинально по другому взглянуть  на своё прошлое и таких понятий, как добро и справедливость. Судьбы хирурга и его пациента оказываются неразрывно переплетены, а выпавшие на их долю испытания ставят каждого перед нелёгким выбором между долгом, любовью и правом начать всё заново.

В ролях

Владислав Абашин
Владислав Абашин
Ольга Смирнова
Ольга Смирнова
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Милана Ломия
Артем Волобуев
Артем Волобуев
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Год выпуска 2026
Премьера в мире 1 октября 2026
Дата выхода
1 октября 2026 Россия КАРО Премьер

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
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