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Айболит-66 Айболит-66
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Aybolit-66

Айболит-66, 1966

1966 / СССР
7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Страшные вести из Африки приносит доктору Айболиту обезьянка Чичи. Все ее сородичи заболели и больше не хотят прыгать с пальмы на пальму, есть бананы и озорничать. Айболит немедленно отправляется в путь, а компанию ему составляют сама Чичи и верный пес Авва. В дороге на путешественников нападает разбойник Бармалей со своими слугами. Злодей не хочет, чтобы обезьянки выздоровели, а потому сначала берет доктора и его друзей в плен, а затем бросает их за борт. К счастью, Айболиту, Авве и Чичи удается спастись и добраться до берегов Африки. Однако Бармалей тоже не дремлет и намеревается всеми способами помешать главным героям…

  • Народный артист СССР Ролан Быков не только стал режиссером и автором сценария фильма, но и сыграл в нем роль главного злодея Бармалея. 
  • Музыку к фильму написал Борис Чайковский. “Айболит-66” - его вторая совместная работа с Роланом Быковым. В 1963 году Чайковский создал партитуру к кинокомедии “Пропало лето”, одним из режиссеров которой выступил Ролан Быков.
  • Помимо “Айболита-66”, Олег Ефремов (доктор айболит) и Алексей Смирнов (веселый работник) снимались вместе в фильмах “Командировка” (1961), “Война и мир” (1965), “Спасите утопающего” (1968).

Режиссер Р. Быков cделал шутейное, веселое, карнавальное представление. Он даже придумал подобному зрелищу особое название — "куваркалиада". Персонажи известной сказки, знакомые маски открывают свои новые лица: Айболит оказывается и волшебным лекарем, и вполне узнаваемым, замотанным, обремененным тысячью забот, склонным к резонерству современным родителем. Бармалей — и традиционным злодеем, и дурашливым уличным хулиганом, желающим всех победить, одержимым к тому же манией величия (с остервенением и восторгом он орет: "Я гениальный!").
А в памяти остались строки песен: "Нормальные герои всегда идут в обход... ", "Это даже хорошо, что пока нам плохо!"...

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1966
Премьера в мире 19 апреля 1967
Возраст 0+
Режиссер
Ролан Быков
Ролан Быков
В ролях
Олег Ефремов
Олег Ефремов
Лидия Князева
Евгений Васильев
Ролан Быков
Ролан Быков
Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Айболит-66 1 постер
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