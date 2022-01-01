Айболит-66, 1966

Страшные вести из Африки приносит доктору Айболиту обезьянка Чичи. Все ее сородичи заболели и больше не хотят прыгать с пальмы на пальму, есть бананы и озорничать. Айболит немедленно отправляется в путь, а компанию ему составляют сама Чичи и верный пес Авва. В дороге на путешественников нападает разбойник Бармалей со своими слугами. Злодей не хочет, чтобы обезьянки выздоровели, а потому сначала берет доктора и его друзей в плен, а затем бросает их за борт. К счастью, Айболиту, Авве и Чичи удается спастись и добраться до берегов Африки. Однако Бармалей тоже не дремлет и намеревается всеми способами помешать главным героям…