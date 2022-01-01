Айболит-66, 1966

Страшные вести из Африки приносит доктору Айболиту обезьянка Чичи. Все ее сородичи заболели и больше не хотят прыгать с пальмы на пальму, есть бананы и озорничать. Айболит немедленно отправляется в путь, а компанию ему составляют сама Чичи и верный пес Авва. В дороге на путешественников нападает разбойник Бармалей со своими слугами. Злодей не хочет, чтобы обезьянки выздоровели, а потому сначала берет доктора и его друзей в плен, а затем бросает их за борт. К счастью, Айболиту, Авве и Чичи удается спастись и добраться до берегов Африки. Однако Бармалей тоже не дремлет и намеревается всеми способами помешать главным героям…
Режиссер Р. Быков cделал шутейное, веселое, карнавальное представление. Он даже придумал подобному зрелищу особое название — "куваркалиада". Персонажи известной сказки, знакомые маски открывают свои новые лица: Айболит оказывается и волшебным лекарем, и вполне узнаваемым, замотанным, обремененным тысячью забот, склонным к резонерству современным родителем. Бармалей — и традиционным злодеем, и дурашливым уличным хулиганом, желающим всех победить, одержимым к тому же манией величия (с остервенением и восторгом он орет: "Я гениальный!").
А в памяти остались строки песен: "Нормальные герои всегда идут в обход... ", "Это даже хорошо, что пока нам плохо!"...