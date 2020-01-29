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Агент Лев Агент Лев
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Lion / Le lion

Агент Лев, 2020

2020 / Франция
6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Если вы видите на экране Дэни Буна — значит, смотрите французскую комедию со знаком качества. На этот раз любимчик европейского зрителя сыграл главную роль в картине Людовика Кольбо-Жюстена «Агент Лев». 

Представьте себе, что вы работаете психиатром в больнице и за свою карьеру успели повидать немало странностей и самых разных пациентов. И вот один из них утверждает, что работает секретным шпионом, чей позывной Агент Лев. Конечно же, поверить в это будет очень сложно, учитывая специфику работы. Такая история случилась с доктором Ромэном Мартеном (Филипп Катрин). Один из его пациентов (Дэни Бун) на полном серьезе утверждает, что является секретным агентом международного масштаба, а на возлюбленную доктора готовится покушение. Конечно же, Ромэн не верит пациенту, считая того психом, но вскоре девушку действительно похищают. Доктор все еще сомневается в словах Лео Милана, но решает обратиться к нему за помощью, так как не представляет, как спасти Лизу. Доверившись незнакомцу, доктор попадает в круговорот приключений и незабываемых событий, по ходу которых постоянно сомневается в сделанном выборе, ведь профессионализм Льва вызывает массу вопросов.

“Агент Лев” – второй полнометражный фильм Людовика Кольбо-Жюстена после картины “Это все мне”, которую он срежиссировал вместе с актрисой Науэлл Мадани.

Исполнители главных ролей Дэни Бун (Лео) и Филипп Катрин (Ромэн) являются лауреатами престижной французской кинопремии “Сезар”.

Режиссер Людовик Кольбо-Жюстен начинал свою кинокарьеру в качестве оператора и признавался, что в работе над “Агентом Львом” особое внимание уделял освещению, костюмам и декорациям.

Фильм снимался на пленку 35 мм, что, по словам Людовика Кольбо-Жюстена, должно было придать картинке элегантности.

Фильм вышел во Франции 29 января 2020 года в 715 кинотеатрах. За первый день проката картину посмотрели 53 014 человек, что позволило “Агенту Льву” занять первое место по результатам дня, но с очень низким средним показателем на один экран. Прокат продлился всего 5 недель, собрав менее 500 000 просмотров, что для фильма с Дэни Буном в главной роли и бюджетом в 14 миллионов евро является крайне низким показателем.

Дэни Бун ранее уже пробовал себя в жанре комедийного боевика: в 2017 году вышел фильм “Возьми меня штурмом”, срежиссированный Буном, который также сыграл главную роль в картине.

На родине во Франции Филипп Катрин известен также как автор и исполнитель песен. В записи его альбома Confessions 2019 года приняли участие такие французские звезды, как Жерар Депардье и Леа Сейду.

Съемки фильма стартовали 11 февраля 2019 и продлились 11 недель. Основная часть съемочного процесса проходила в Париже и его окрестностях. Ряд сцен также снимался на территории Дубая.

Дэни Бун – сын светского араба, выходца из Алжира, и француженки-католички. В начале 2000-х, будучи в браке с Жюдит Годреш, Бун принял иудаизм. По словам актера, причиной этого поступка стали «идейные соображения».

В одном из интервью Дэни Бун высоко отозвался о талантах своего партнера Филиппа Катрина, сравнив его с Пьером Ришаром и Бурвилем. Однако Бун добавил, что на съемочной площадке Катрин испытывал проблемы с восприятием пространства: актер часто терялся, забывая, где находится камера и как она движется, и тем самым сорвал немало дублей.

Музыку к “Агенту Льву” написал композитор Эрванн Керморвант, который ранее работал над фильмом “Неприкасаемыми” Оливье Маршаля и французским сериалом “Налет”.

По словам Людовика Кольбо-Жюстена, Дэни Бун принял активное участие в корректировке сценария и помогал режиссеру на этапе постпродакшена.

Многие кинокритики отмечали, что “Агент Лев” отсылает зрителей к традициям французской комедии 1970-1980-х годов, а дуэт Дэни Буна и Филиппа Катрина наследует таким знаменитым тандемам комиков, как Луи Де Фюнес и Бурвиль, а также Жерар Депардье и Пьер Ришар. В интервью, данном на фестивале L'Alpe d'Huez Film Festival, сам Катрин заметил, что его герой напоминает персонажей фильмов культового французского комедиографа Франсиса Вебера, режиссера “Игрушки”, “Невезучих”, “Папаш” и “Беглецов” и сценариста “Высокого блондина в черном ботинке”.

На съемках Дэни Буну пришлось сесть за штурвал настоящего вертолета. Актер удачно справлялся с трюками, в отличие от Филиппа Катрина, которому тяжело давались экшн-сцены.

До съемок в “Агенте Льве” Дэни Бун и Филипп Катрин не было знакомы. Катрин позже признавался, что отсутствие достаточного актерского опыта ему помогли компенсировать советы и помощь Буна.

При съемках трюков и экшн-сцен с драками и погонями актерам помогали специалисты из каскадерской семьи Консель.

Психиатр пытается понять, в чем проблема его нового пациента: тот утверждает, что он секретный шпион международного уровня по кличке Агент Лев. Но когда на глазах доктора похищают его невесту, ему ничего не остается, как обратиться за помощью к этому странному «спецагенту».

6.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 7 мая 2020
Премьера онлайн 13 января 2022
Премьера в мире 29 января 2020
Возраст 12+
Прокатчик MDfilm
Режиссер
Людовик Кольбо-Жюстен
Людовик Кольбо-Жюстен
В ролях
Дэни Бун
Дэни Бун
Филипп Катрин
Филипп Катрин
Энни Серра
Энни Серра
Самуэль Жуи
Самуэль Жуи
Софи Вербек
Софи Вербек
Все актеры и съемочная группа
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Агент Лев
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Француз в дорогом костюме поднимается на сотый этаж дубайского небоскреба, чтобы поздравить свою подругу с днем рождения. Сентиментально перечислив, сколько еще можно было бы в будущем сделать вместе, Лео (Дэни Бун) намекает собеседнице, что «их заметили». Вскоре вдвоем они участвуют в коллективной потасовке, расправляясь с головорезами с помощью кухонных ножей, стульев и прочих подручных средств. Уложив два десятка наемников, под дружные автоматные очереди пришедших на подмогу…
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