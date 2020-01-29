Агент Лев, 2020

“Агент Лев” – второй полнометражный фильм Людовика Кольбо-Жюстена после картины “Это все мне”, которую он срежиссировал вместе с актрисой Науэлл Мадани.

Исполнители главных ролей Дэни Бун (Лео) и Филипп Катрин (Ромэн) являются лауреатами престижной французской кинопремии “Сезар”.

Режиссер Людовик Кольбо-Жюстен начинал свою кинокарьеру в качестве оператора и признавался, что в работе над “Агентом Львом” особое внимание уделял освещению, костюмам и декорациям.

Фильм снимался на пленку 35 мм, что, по словам Людовика Кольбо-Жюстена, должно было придать картинке элегантности.

Фильм вышел во Франции 29 января 2020 года в 715 кинотеатрах. За первый день проката картину посмотрели 53 014 человек, что позволило “Агенту Льву” занять первое место по результатам дня, но с очень низким средним показателем на один экран. Прокат продлился всего 5 недель, собрав менее 500 000 просмотров, что для фильма с Дэни Буном в главной роли и бюджетом в 14 миллионов евро является крайне низким показателем.

Дэни Бун ранее уже пробовал себя в жанре комедийного боевика: в 2017 году вышел фильм “Возьми меня штурмом”, срежиссированный Буном, который также сыграл главную роль в картине.

На родине во Франции Филипп Катрин известен также как автор и исполнитель песен. В записи его альбома Confessions 2019 года приняли участие такие французские звезды, как Жерар Депардье и Леа Сейду.

Съемки фильма стартовали 11 февраля 2019 и продлились 11 недель. Основная часть съемочного процесса проходила в Париже и его окрестностях. Ряд сцен также снимался на территории Дубая.

Дэни Бун – сын светского араба, выходца из Алжира, и француженки-католички. В начале 2000-х, будучи в браке с Жюдит Годреш, Бун принял иудаизм. По словам актера, причиной этого поступка стали «идейные соображения».

В одном из интервью Дэни Бун высоко отозвался о талантах своего партнера Филиппа Катрина, сравнив его с Пьером Ришаром и Бурвилем. Однако Бун добавил, что на съемочной площадке Катрин испытывал проблемы с восприятием пространства: актер часто терялся, забывая, где находится камера и как она движется, и тем самым сорвал немало дублей.

Музыку к “Агенту Льву” написал композитор Эрванн Керморвант, который ранее работал над фильмом “Неприкасаемыми” Оливье Маршаля и французским сериалом “Налет”.

По словам Людовика Кольбо-Жюстена, Дэни Бун принял активное участие в корректировке сценария и помогал режиссеру на этапе постпродакшена.

Многие кинокритики отмечали, что “Агент Лев” отсылает зрителей к традициям французской комедии 1970-1980-х годов, а дуэт Дэни Буна и Филиппа Катрина наследует таким знаменитым тандемам комиков, как Луи Де Фюнес и Бурвиль, а также Жерар Депардье и Пьер Ришар. В интервью, данном на фестивале L'Alpe d'Huez Film Festival, сам Катрин заметил, что его герой напоминает персонажей фильмов культового французского комедиографа Франсиса Вебера, режиссера “Игрушки”, “Невезучих”, “Папаш” и “Беглецов” и сценариста “Высокого блондина в черном ботинке”.

На съемках Дэни Буну пришлось сесть за штурвал настоящего вертолета. Актер удачно справлялся с трюками, в отличие от Филиппа Катрина, которому тяжело давались экшн-сцены.

До съемок в “Агенте Льве” Дэни Бун и Филипп Катрин не было знакомы. Катрин позже признавался, что отсутствие достаточного актерского опыта ему помогли компенсировать советы и помощь Буна.

При съемках трюков и экшн-сцен с драками и погонями актерам помогали специалисты из каскадерской семьи Консель.