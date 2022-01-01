Дорогой мой человек, 1958

Врач Владимир Устименко — человек долга и чести, предан делу, которому служит, и предан одной-единственной любви, которую проносит через всю жизнь: любви к Варе Степановой, взбалмошной девчонке, мечтающей стать великой актрисой, но ставшей геологом. Война жестоко вмешается в судьбы героев и ещё больше напутает в их, и без того хрупких, отношениях. После долгой и неожиданной разлуки герои впервые встретятся во фронтовом госпитале, где военврач Устименко будет оперировать неприходящую в сознание «трудную»