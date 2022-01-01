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Дорогой мой человек Дорогой мой человек
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Дорогой мой человек, 1958

1958 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Врач Владимир Устименко — человек долга и чести, предан делу, которому служит, и предан одной-единственной любви, которую проносит через всю жизнь: любви к Варе Степановой, взбалмошной девчонке, мечтающей стать великой актрисой, но ставшей геологом. Война жестоко вмешается в судьбы героев и ещё больше напутает в их, и без того хрупких, отношениях. После долгой и неожиданной разлуки герои впервые встретятся во фронтовом госпитале, где военврач Устименко будет оперировать неприходящую в сознание «трудную»

7.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 1958
Премьера в России 7 августа 1958
Премьера в мире 7 августа 1958
Возраст 0+
Режиссер
Иосиф Хейфиц
Иосиф Хейфиц
В ролях
Алексей Баталов
Алексей Баталов
Инна Макарова
Инна Макарова
Петр Константинов
Леонид Быков
Леонид Быков
Борис Чирков
Борис Чирков
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Постер фильма Дорогой мой человек 1 постер
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Дорогой мой человек
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