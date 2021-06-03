Опасный пациент, 2020

Возвращаясь после ночной смены, врачи скорой помощи Изабель и Адамо получают срочный вызов. В одной из школ произошёл теракт, и им нужно немедленно направиться к месту взрыва. Прибыв туда, врачи забирают одного из раненых подростков по имени Эден.

По пути в больницу при оказании жертве первой помощи Изабель обнаруживает на нём пояс смертника со взрывчаткой. Держа в руках взрыватель, Эден приказывает заложникам следовать по указанному им маршруту. На карту поставлены не только жизни врачей, оказавшихся в смертельной ловушке, но и жизни жителей города.