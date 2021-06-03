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Опасный пациент Опасный пациент
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The Shift

Опасный пациент, 2020

2020 / Италия / Бельгия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Возвращаясь после ночной смены, врачи скорой помощи Изабель и Адамо получают срочный вызов. В одной из школ произошёл теракт, и им нужно немедленно направиться к месту взрыва. Прибыв туда, врачи забирают одного из раненых подростков по имени Эден.

По пути в больницу при оказании жертве первой помощи Изабель обнаруживает на нём пояс смертника со взрывчаткой. Держа в руках взрыватель, Эден приказывает заложникам следовать по указанному им маршруту. На карту поставлены не только жизни врачей, оказавшихся в смертельной ловушке, но и жизни жителей города.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 3 июня 2021
Возраст 16+
Режиссер
Алессандро Тонда
В ролях
Клотильда Эсме
Адамо Дионизи
Адамо Дионизи
Ян Хамменекер
Мустафа Бенкеррум
Джамел Барек
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Опасный пациент 3 постера
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Опасный пациент
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