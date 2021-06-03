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Постер фильма Опасный пациент
5.8
Киноафиша Фильмы Опасный пациент
5.8

Опасный пациент

, 2020
The Shift
Италия, Бельгия / драма, триллер / 18+
Постер фильма Опасный пациент
5.8

О фильме

Возвращаясь после ночной смены, врачи скорой помощи Изабель и Адамо получают срочный вызов. В одной из школ произошёл теракт, и им нужно немедленно направиться к месту взрыва. Прибыв туда, врачи забирают одного из раненых подростков по имени Эден.

По пути в больницу при оказании жертве первой помощи Изабель обнаруживает на нём пояс смертника со взрывчаткой. Держа в руках взрыватель, Эден приказывает заложникам следовать по указанному им маршруту. На карту поставлены не только жизни врачей, оказавшихся в смертельной ловушке, но и жизни жителей города.

В ролях

Адамо Дионизи
Адамо Дионизи
Adamo Lancioni
Ян Хамменекер
Thierry Meunier
Мустафа Бенкеррум
Youssef
Джамел Барек
Edrissa
Клотильда Эсме
Isabelle Verheyden
Adam Amara
Eden Bouffal - Hicham
Стив Дрисен
Стив Дрисен
Vermalen
Мириам Акеддиу
Мириам Акеддиу
Beeker
Yamina Takkatz
Sanaa
Hichem Hermassi
Abdel
Режиссер Алессандро Тонда
Сценарист Давиде Орсини, Federico Sperindei, Алессандро Тонда
Композитор Mokadelic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Бельгия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 10 февраля 2022
Премьера в мире 3 июня 2021
Дата выхода
3 июня 2021 Италия
25 ноября 2021 Южная Корея
Производство Notorious Pictures, Tarantula
Другие названия
The Shift, Cambio de turno, Der Anschlag - Wettlauf gegen die Zeit, Na Linha de Frente, Směna, W imię Allaha, Zmena, Опасный пациент, 少年炸彈客

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Обновлено 26 августа 2024

Отзывы о фильме

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