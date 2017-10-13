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Мозг: вторая вселенная Мозг: вторая вселенная
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Мозг: вторая вселенная, 2017

2017 / Россия
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О фильме

Что такое человеческий мозг? Орган ЦНС, суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Авторы снимали фильм о современных исследованиях мозга в поиске ответа на вопросы: могу ли я управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от нейронной сети? Герои фильма дают разные ответы. Работа над проектом началась в декабре 2014 года. Специально для фильма были организованы различные эксперименты. Подготовительный период и первые съемки — эксперименты в лабораториях и интервью с героями картины — cъемочная группа провела на собственные средства. В поддержку фильма были запущены две краудфандинговые кампании на платформе planeta.ru Народная поддержка помогла завершить проект. Фильм также поддержало Министерство культуры РФ. Юлия Киселева — сценарист, режиссер, продюсер, преподаватель. Живет в Москве. Родилась в г.Асбесте Свердловской области. Окончила факультет журналистики УрФУ и режиссерский факультет ВГИКа. Финалист премии «ТЭФИ-регион» и трижды финалист премии «ЛАВР». Авторские фильмы неоднократно принимали участие в 54 российских и зарубежных кинофестивалях, на многих были отмечены призами и премиями.

мало голосов Оцените
3 голоса
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017
Возраст 6+
Режиссер
Юлия Киселева
В ролях
Юлия Киселева
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мозг: вторая вселенная 1 постер
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На избранные экраны страны робко выходит документальная картина о главной тайне человеческого мироздания «Мозг: вторая вселенная». Обращенный исключительно к центру нашей сущности, физической и духовной, фильм рисует понятные схемы наших мыслей и действий. Вот мы объявляем голодовку во имя идеи, а вот едим запретное пирожное после шести. Кто кем управляет и с какой это стати? − главный вопрос над головой автора фильма, выпускницы ВГИКа Юлии Киселевой. Ее киноисследование…
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13 октября 2017 20:43
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