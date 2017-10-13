Мозг: вторая вселенная, 2017

Что такое человеческий мозг? Орган ЦНС, суперкомпьютер или хозяин, управляющий жизнью человека? Авторы снимали фильм о современных исследованиях мозга в поиске ответа на вопросы: могу ли я управлять своим поведением, своей физиологией, своим сознанием или я полностью зависим от нейронной сети? Герои фильма дают разные ответы. Работа над проектом началась в декабре 2014 года. Специально для фильма были организованы различные эксперименты. Подготовительный период и первые съемки — эксперименты в лабораториях и интервью с героями картины — cъемочная группа провела на собственные средства. В поддержку фильма были запущены две краудфандинговые кампании на платформе planeta.ru Народная поддержка помогла завершить проект. Фильм также поддержало Министерство культуры РФ. Юлия Киселева — сценарист, режиссер, продюсер, преподаватель. Живет в Москве. Родилась в г.Асбесте Свердловской области. Окончила факультет журналистики УрФУ и режиссерский факультет ВГИКа. Финалист премии «ТЭФИ-регион» и трижды финалист премии «ЛАВР». Авторские фильмы неоднократно принимали участие в 54 российских и зарубежных кинофестивалях, на многих были отмечены призами и премиями.