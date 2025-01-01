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Киноафиша Подборки Фильмы про горы, альпинистов и скалолазов: список лучших

Фильмы про горы, альпинистов и скалолазов: список лучших

Все 56 Онлайн
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Город тайн: Исчезнувшая
Город тайн: Исчезнувшая
триллер 2024, Австралия
5.0
В плену стихии
В плену стихии
приключения, драма, семейный 2024, США
6.0
Хищные земли
Хищные земли
боевик, фантастика, триллер 2024, США
5.0
Пожалуйста, не уничтожай: Сокровище Туманной горы
Пожалуйста, не уничтожай: Сокровище Туманной горы
комедия 2023, США
6.0
Вершина страха
Вершина страха
драма 2022, Великобритания
6.0
На краю
На краю
триллер 2022, США
5.0
Поворот не туда: Наследие
Поворот не туда: Наследие
ужасы, триллер 2021, Германия
6.0
Вершина богов
Вершина богов
приключения, анимация, драма 2021, Люксембург / Франция
7.0
Туннель. Опасно для жизни
Туннель. Опасно для жизни
триллер 2020, Норвегия
6.0
Спасти нельзя оставить
Спасти нельзя оставить
семейный, приключения 2020, Россия
2.0
Кровавый путь
Кровавый путь
боевик, приключения, ужасы 2020, США / Португалия
3.0
Отель психопатов
Отель психопатов
ужасы 2020, США
4.0
Горы: Небесные врата
Горы: Небесные врата
документальный 2020, Германия
0.0
Отель для самоубийц
Отель для самоубийц
детектив, драма 2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
Невиновен
Невиновен
боевик, драма 2019, Россия
5.0
Отель Эдельвейс
Отель Эдельвейс
комедия 2019, Украина
4.0
Ведьма. История Лус
Ведьма. История Лус
фэнтези, вестерн 2019, Колумбия
4.0
Крым. Крылья
Крым. Крылья
документальный 2018, Россия
0.0
Между нами горы
Между нами горы
мелодрама, драма 2017, США
7.0
На глубине шести футов
На глубине шести футов
триллер, драма 2017, США
6.0
1 + Эверест
1 + Эверест
комедия 2017, Франция
6.0
Ген высоты, или как пройти на Эверест
Ген высоты, или как пройти на Эверест
документальный 2017, Россия
0.0
Горы
Горы
документальный 2017, Австралия
6.0
Белль и Себастьян: Друзья навек
Белль и Себастьян: Друзья навек
приключения 2017, Франция
6.0
На край света: в поисках единорога
На край света: в поисках единорога
анимация 2017, Индия
5.0
Вурдалаки
Вурдалаки
мистика, триллер 2016, Россия
5.0
Отражение гор. Алтай
Отражение гор. Алтай
документальный 2016, Россия / Украина / Великобритания
0.0
Тролли: чудесный дом
Тролли: чудесный дом
семейный, фэнтези 2016, Нидерланды
5.0
Тролли: Большой побег
Тролли: Большой побег
семейный, фэнтези 2016, Нидерланды
6.0
Эверест
Эверест
драма, приключения, триллер 2015, США / Великобритания
7.0
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Захватывающие пейзажи, стремительные подъемы и вечная борьба человека с природой – подборка фильмов о горах и альпинизме приглашает зрителя в захватывающий мир вершин и испытаний. Эти кинематографические шедевры открывают перед нами величие горных массивов и внутреннюю силу тех, кто решается встретиться лицом к лицу с высочайшими вершинами. Ощутите атмосферу крайних приключений, где любовь, преданность и выживание становятся теми ключевыми элементами, что определяют характер каждой истории. В этой коллекции фильмов пройдите путь от захватывающих драматических хроник до невероятных документальных историй, оставаясь на грани между человеческой дерзостью и природной величией. Опуститесь в бездну горных ущелий и взойдите на вершину эмоциональных переживаний вместе с этой захватывающей подборкой фильмов, где каждый кадр – это уникальный взгляд в душу природы и человеческого духа.

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