Нанга Парбат

, 2010
Nanga Parbat
Германия / драма / 18+
Братья Райнхольд и Гюнтер Месснер уже в детстве мечтают стать альпинистами и покорить вершину Нанга Парбат, известный гималайский «восьмитысячник». 1970-ый год. Их мечта может осуществиться: братья становятся членами экспедиции под руководством Карла Херрлигкоффера. Перед группой стоит задача восхождения на Рупальскую стену – самую высокую и крутую в мире. Из-за плохих погодных условий альпинисты вынуждены бездействовать в лагере целых полтора месяца, а разрешение на пребывание в стране вскоре истекает. Райнхольд Месснер не может вернуться, не осуществив своей мечты. Он решает совершить восхождение в одиночку и без страховки. Гюнтер, столь же решительный, но не столь опытный, следует за братом. Оказывается, что покорить вершину – это полдела. После ночи, проведенной на 30-ти градусном морозе под открытым небом, братья трогаются в обратный путь…

В ролях

Флориан Штеттер
Андреас Тобиас
Карл Маркович
Штеффен Шрёдер
Юле Ронштедт
Лена Штольце
Режиссер Йозеф Фильсмайер
Сценарист Райнхард Клоосс, Sven Severin
Композитор Густаво Сантаолалья
Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 14 января 2010
Дата выхода
14 января 2010 Германия
Бюджет €7 000 000
Сборы в мире $2 593 419
Производство Perathon Film-und Fernsehproduktions GmbH
Другие названия
Nanga Parbat, Nanga Parbat - L'ascension extrême, Nangaparbats, Нанга Парбат, Нанга-Парбат, ヒマラヤ　運命の山

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 11 голосов
6.5 IMDb

Запомните раз и навсегда — вот на каком масле нужно жарить рыбу: не горчит, не дымится и не хуже мяса на вкус
1 пачка творога – и через 20 минут гора румяных пончиков уже на столе: улетают за минуты, даже крошек не найти
Плодов — как огней на гирлянде: 200 граммов этой смеси в лунку — и урожай перцев будете вывозить тачками
Итальянцы посмотрели «Бриллиантовую руку»: на «той самой» сцене ахнули – «Мадонна моя!», а вот что сказали еще
Военный сериал со звездой НТВ пробился в топ-250 лучших — и неспроста: «напомнило старые советские фильмы»
«В бой идут одни старики» — фильм, который пересматривают не только к 9 мая: вот какую неточность с наградой Маэстро заметили ветераны
Почему сериал «Хрустальный» с Васильевым так называется на самом деле: смысл, который многие не замечали годами
Этот мощный военный сериал с Жарковым легко уделал «Первый отдел»: «От ужаса зажмуриваешь глаза»
48 млн зрителей за 28 дней: вы могли пропустить самый популярный сериал Netflix 2020 года «Рэтчед» — 8 серий пролетят как один миг
«Просто бессмысленный» сериал стал №1 у россиян: обогнал даже «Пацанов» – но на RT всего 41% «свежести»
Иностранцы посмотрели «Слово пацана» и их реакция удивляет: сравнили сериал с «Братом», но нашли и минусы — вот какие
