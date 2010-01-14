Братья Райнхольд и Гюнтер Месснер уже в детстве мечтают стать альпинистами и покорить вершину Нанга Парбат, известный гималайский «восьмитысячник». 1970-ый год. Их мечта может осуществиться: братья становятся членами экспедиции под руководством Карла Херрлигкоффера. Перед группой стоит задача восхождения на Рупальскую стену – самую высокую и крутую в мире. Из-за плохих погодных условий альпинисты вынуждены бездействовать в лагере целых полтора месяца, а разрешение на пребывание в стране вскоре истекает. Райнхольд Месснер не может вернуться, не осуществив своей мечты. Он решает совершить восхождение в одиночку и без страховки. Гюнтер, столь же решительный, но не столь опытный, следует за братом. Оказывается, что покорить вершину – это полдела. После ночи, проведенной на 30-ти градусном морозе под открытым небом, братья трогаются в обратный путь…

