Конец света, 2012

Веселая компания друзей отправляется на уикенд в горы, чтобы весело провести время. Поездка обещает быть ничем не примечательной – просто приятные выходные. Но еще в начале пути приятели замечают в небе загадочное сияние. Странное природное явление удивляет их, но ничего не может заставить их тревожиться, когда впереди долгожданный отдых в прекрасном дружеском обществе. Главные герои отправляются в путь, но очень скоро им предстоит узнать, что таинственные отблески появились на небосводе вовсе не просто так…
Друзья собираются вместе провести выходные в горной хижине. Однако странное явление полностью меняет планы, оставляя их без связи с внешним миром. По дороге за помощью они отдаляются друг от друга, так как происходящее вокруг оказывает на них сильное влияние.
Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.
Очень… Читать дальше…