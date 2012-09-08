Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Конец света Конец света
Киноафиша Фильмы Конец света
Fin

Конец света, 2012

2012 / Испания
5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Веселая компания друзей отправляется на уикенд в горы, чтобы весело провести время. Поездка обещает быть ничем не примечательной – просто приятные выходные. Но еще в начале пути приятели замечают в небе загадочное сияние. Странное природное явление удивляет их, но ничего не может заставить их тревожиться, когда впереди долгожданный отдых в прекрасном дружеском обществе. Главные герои отправляются в путь, но очень скоро им предстоит узнать, что таинственные отблески появились на небосводе вовсе не просто так…

  • Сценарий фильма основан на сюжете одноименного романа Дэвида Монтегуадо.
  • Андрес Веленсозо, сыгравший одного из ключевых персонажей киноленты, в этом проекте дебютировал в кинематографе как актер.
  • Съемки фильма проходили в Мадриде.
  • Хорхе Торрегросса, режиссер киноленты, ранее работал над эпизодами сериалов «Страна волков», «Дама», «14 апреля».
  • Режиссер называет «Конец света» триллером, который показывает все ниточки, управляющие человеком: от любопытства и страсти до разочарования и страха.
  • Клара Лаго, испанская актриса, исполнившая роль Евы, стала знаменитой после съемок в фильме «Бункер» и сиквеле романтической драмы «Три метра над уровнем неба».

Друзья собираются вместе провести выходные в горной хижине. Однако странное явление полностью меняет планы, оставляя их без связи с внешним миром. По дороге за помощью они отдаляются друг от друга, так как происходящее вокруг оказывает на них сильное влияние.

5.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 21 декабря 2012
Премьера в мире 8 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Хорхе Торрегросса
Хорхе Торрегросса
В ролях
Марибель Верду
Марибель Верду
Клара Лаго
Клара Лаго
Антонио Гарридо
Кармен Руис
Андрес Веленкозо
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Конец света
Оставленные
Оставленные (2014)
5.5
Тайна перевала Дятлова
Тайна перевала Дятлова (2013)
6.847826
Родители
Родители (2013)
6.7
3 дня
3 дня (2008)
5.9
Три дня
Три дня (2008)
5.5
Путешествие Кэрол
Путешествие Кэрол (2002)
6.9
Кукловоды
Кукловоды (1994)
5.9
Бункер
Бункер (2011)
7.652174
Лабиринт Фавна
Лабиринт Фавна (2006)
7.529412
В конце туннеля
В конце туннеля (2016)
7.1
Пассажир
Пассажир (2018)
7.6415095
Фильм находится в подборках
Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия Фильмы про катастрофы и стихийные бедствия
Лучшие фильмы-катастрофы Лучшие фильмы-катастрофы
Постер фильма Конец света 6 постеров
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Полностью поддерживаю Эмму. До топороприкладства у неё не дошло, и жаль, мне хотелось придушить всех по очереди, кроме разве что Робинсона. … Читать дальше…
Афоня 2 апреля 2015, 12:51
Забавный фильмец, мне понравилось.
Этакая милая, ненавязчивая, местами угарная чушь, высмеивающая апокалипсис-клише из разных фильмов.
Очень… Читать дальше…
Отзывы Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер
Трейлер
тизер
Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
Хабенского предупредили: МХТ привлек внимание на самом высоком уровне
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
«Это табу!»: что нельзя говорить за столом даже под дулом пистолета
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Соседи называли девочку Джокером: вот как сложилась судьба родившейся без губ малышки
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Скромная невеста: неожиданный образ Алины Кабаевой произвел фурор в Сети
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше