Конец света, 2012

Веселая компания друзей отправляется на уикенд в горы, чтобы весело провести время. Поездка обещает быть ничем не примечательной – просто приятные выходные. Но еще в начале пути приятели замечают в небе загадочное сияние. Странное природное явление удивляет их, но ничего не может заставить их тревожиться, когда впереди долгожданный отдых в прекрасном дружеском обществе. Главные герои отправляются в путь, но очень скоро им предстоит узнать, что таинственные отблески появились на небосводе вовсе не просто так…