Семь лет в Тибете, 1997

1939 год. Генрих Харрер, австрийский альпинист, отправляется покорять одну из самых неприступных вершин в Гималаях, оставив дома беременную жену. В горах, в результате начала войны он со своими товарищами по связке попадает в плен к британцам. После многократных попыток побега Генриху и его приятелю Питеру удается скрыться и добраться до таинственного тибетского города Лхаса, где он будет вынужден провести долгих семь лет, и где ему предстоит встретить настоящую любовь и приобрести дружбу Далай Ламы, который сделает его своим приближенным. И здесь, в стране, лежащей за границами цивилизации, ему придется пережить события, которые навсегда изменят его жизнь…