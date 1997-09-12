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Семь лет в Тибете Семь лет в Тибете
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Seven Years In Tibet

Семь лет в Тибете, 1997

1997 / США
7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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В преддверии начала Второй мировой войны австрийский альпинист и офицер Рейха Генрих Харрер отправляется в Кашмирские Гималаи для восхождения на гору Нанга-Парбат. Однако же путешествие Харрера, которое должно было стать еще одним успешным этапом в его биографии, оборачивается смертельными опасностями и вражеским пленом, из которого Генрих бежит в закрытый для иностранцев Тибет. Здесь ему предстоит обрести не только наставника, друзей и возлюбленную, но самого себя.

  • Картина поставлена по мотивам одноименной автобиографической книги Генриха Харрера. В ленте сохранена только общая событийная последовательность, подробности же истории являются выдумкой авторов.
  • После съемок в фильме Дэвиду Тьюлису и Брэду Питту запретили въезд в Китай.
  • Реальный Генрих Харрер принимал активное участие в съемках картины. В ленте умалчивается факт того, что перед отъездом в Гималаи Харрер был нацистом и членом СС. Позже Харрер признал свою принадлежность к нацистам и назвал это ошибкой молодости.
  • Джетсун Пема, сыгравшая в фильме мать юного Далай Ламы, в реальной жизни приходится Далай Ламе родной сестрой.
  • На роль Генриха Харрера рассматривались кандидатуры Дэниела Дэй-Льюиса и Рэйфа Файнса.

1939 год. Генрих Харрер, австрийский альпинист, отправляется покорять одну из самых неприступных вершин в Гималаях, оставив дома беременную жену. В горах, в результате начала войны он со своими товарищами по связке попадает в плен к британцам. После многократных попыток побега Генриху и его приятелю Питеру удается скрыться и добраться до таинственного тибетского города Лхаса, где он будет вынужден провести долгих семь лет, и где ему предстоит встретить настоящую любовь и приобрести дружбу Далай Ламы, который сделает его своим приближенным. И здесь, в стране, лежащей за границами цивилизации, ему придется пережить события, которые навсегда изменят его жизнь…

7.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 13 сентября 1997
Премьера онлайн 29 октября 2019
Премьера в мире 12 сентября 1997
Возраст 18+
MPAA PG-13
Бюджет $70 000 000
Режиссер
Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
В ролях
Брэд Питт
Брэд Питт
Дэвид Тьюлис
Дэвид Тьюлис
Б. Д. Уонг
Джетсун Пема
Лхакпа Цамчоу
Все актеры и съемочная группа
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Семь лет в Тибете

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