Друзья Сергей и Егор работают инструкторами в горах. Наташа, в которую они оба влюблены, распределяет задания. Однажды к ним обращается богатый клиент, который хочет во что бы то ни стало подняться по тяжелому склону. Погода не позволяет отправиться прямо сейчас, и Егор отказывается. Сергей соглашается на тройную плату и начинает подъем. На вершине клиент срывается вниз, а героя отправляют за решетку. Здесь преступный авторитет Шрам заставляет его найти алмазы, спрятанные в горах, чтобы спасти любимую.
Однажды два друга-альпиниста, работающих горными спасателями, влюбленных в одну и ту же девушку, сопровождают туристов в горах Армении. В результате безответственности одного из друзей погибает турист! По решению суда он попадает в тюрьму. В обмен на свободу криминальный авторитет предлагает ему быть горным проводником в одном деле. Нужно достать припрятанный в горной пещере до лучших времен клад. Дороги друзей пересекаются! Их любимую берут в заложники. Им самим угрожает смерть, но отступать некуда… Дружба, обида, корысть, любовь, страх за жизнь — что в результате победит?