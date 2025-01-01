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Альпинисты

Alpinisty 18+
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О фильме

Друзья Сергей и Егор работают инструкторами в горах. Наташа, в которую они оба влюблены, распределяет задания. Однажды к ним обращается богатый клиент, который хочет во что бы то ни стало подняться по тяжелому склону. Погода не позволяет отправиться прямо сейчас, и Егор отказывается. Сергей соглашается на тройную плату и начинает подъем. На вершине клиент срывается вниз, а героя отправляют за решетку. Здесь преступный авторитет Шрам заставляет его найти алмазы, спрятанные в горах, чтобы спасти любимую.

  • Для режиссера Аршо Арутюняна это вторая по счету полнометражная картина, над которой он работал.
  • Главная женская роль в проекте досталась Наталье Бардо. Актрису зовут так же, как и ее персонажа. Однако в действительности у нее другая фамилия – Кривозуб.
  • В одной из сцен по радио передают новости. В это время можно услышать, как диктор упоминает о теракте в подземке столицы.
  • В эпизоде, где главный герой получает ранение, проводник осматривает его рану прямо через куртку. После чего неожиданно делает вывод, что кость не задета.
  • Для постельной сцены Шрама и Марины использовали дублершу, что было слишком заметно. У девушек сильное различие в весе и комплекции.

Однажды два друга-альпиниста, работающих горными спасателями, влюбленных в одну и ту же девушку, сопровождают туристов в горах Армении. В результате безответственности одного из друзей погибает турист! По решению суда он попадает в тюрьму. В обмен на свободу криминальный авторитет предлагает ему быть горным проводником в одном деле. Нужно достать припрятанный в горной пещере до лучших времен клад. Дороги друзей пересекаются! Их любимую берут в заложники. Им самим угрожает смерть, но отступать некуда… Дружба, обида, корысть, любовь, страх за жизнь — что в результате победит?

Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Другие названия
Alpinisty, Альпинисты
Режиссер
Аршо Арутюнян
Аршо Арутюнян
В ролях
Александр Рапопорт
Александр Рапопорт
Виген Степанян
Армен Петросян
Наталья Бардо
Наталья Бардо
Александр Носик
Александр Носик
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.9
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Альпинисты
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