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L'ascension

1 + Эверест, 2017

2017 / Франция
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Картину «1+ Эверест» снял французский постановщик Людовик Бернард, для которого это первый опыт на большом экране. В фильме снялись такие актёры, как Ахмед Силла («Гол живых мертвецов»), Алис Белаиди («Если б я была мужчиной», «Киллер поневоле»), Кевин Рази, Николас Ваншыцкий («Безумная свадьба»).

Главный герой ленты «1+ Эверест» готов пойти на всё ради любви. И это не просто пустые слова, ведь парень собирается доказать всю искренность своих намерений. Вот только ради девушки ему придётся взобраться на сам Эверест! Сквозь снег и холод он будет отважно покорять самую высокую гору, стремясь растопить сердце красавицы.

- Бюджет картины «1+ Эверест» составил 6 миллионов евро

- Фильм «1+ Эверест» стал первым проектом, съёмки которого проходили в Базовом лагере Эвереста. Он состоит состоит, в свою очередь, из двух лагерей, расположенных с разных сторон Джомолунгмы в разных государствах. Южный находится на территории города Непал на высоте 5364 метра над уровнем моря, а северный — на территории Тибета в Китае на высоте 5150 метров над уровнем моря

- «1+ Эверест» - дебютный проект режиссёра Людовика Бернарда

Самый простой парень из пригорода, не имея никаких специальных навыков, решает покорить Эверест, чтобы доказать свою любовь.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Год выпуска 2017
Премьера в мире 18 января 2017
Возраст 18+
Прокатчик Экспонента
Режиссер
Людовик Бернард
Людовик Бернард
В ролях
Мусса Мааскри
Мусса Мааскри
Рабах Наит Уфелла
Рабах Наит Уфелла
Йохен Хаэгеле
Йохен Хаэгеле
Николас Ваншыцкий
Николас Ваншыцкий
Жан Делл
Жан Делл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма 1 + Эверест 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
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