1 + Эверест, 2017

Картину «1+ Эверест» снял французский постановщик Людовик Бернард, для которого это первый опыт на большом экране. В фильме снялись такие актёры, как Ахмед Силла («Гол живых мертвецов»), Алис Белаиди («Если б я была мужчиной», «Киллер поневоле»), Кевин Рази, Николас Ваншыцкий («Безумная свадьба»).

Главный герой ленты «1+ Эверест» готов пойти на всё ради любви. И это не просто пустые слова, ведь парень собирается доказать всю искренность своих намерений. Вот только ради девушки ему придётся взобраться на сам Эверест! Сквозь снег и холод он будет отважно покорять самую высокую гору, стремясь растопить сердце красавицы.