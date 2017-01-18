1 + Эверест, 2017

Картину «1+ Эверест» снял французский постановщик Людовик Бернард, для которого это первый опыт на большом экране. В фильме снялись такие актёры, как Ахмед Силла («Гол живых мертвецов»), Алис Белаиди («Если б я была мужчиной», «Киллер поневоле»), Кевин Рази, Николас Ваншыцкий («Безумная свадьба»).
Главный герой ленты «1+ Эверест» готов пойти на всё ради любви. И это не просто пустые слова, ведь парень собирается доказать всю искренность своих намерений. Вот только ради девушки ему придётся взобраться на сам Эверест! Сквозь снег и холод он будет отважно покорять самую высокую гору, стремясь растопить сердце красавицы.
- Бюджет картины «1+ Эверест» составил 6 миллионов евро
- Фильм «1+ Эверест» стал первым проектом, съёмки которого проходили в Базовом лагере Эвереста. Он состоит состоит, в свою очередь, из двух лагерей, расположенных с разных сторон Джомолунгмы в разных государствах. Южный находится на территории города Непал на высоте 5364 метра над уровнем моря, а северный — на территории Тибета в Китае на высоте 5150 метров над уровнем моря
- «1+ Эверест» - дебютный проект режиссёра Людовика Бернарда
Самый простой парень из пригорода, не имея никаких специальных навыков, решает покорить Эверест, чтобы доказать свою любовь.