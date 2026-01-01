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Постер фильма Крым. Крылья
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Крым. Крылья

, 2018
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Крым. Крылья

О фильме

Документальный фильм о парапланеризме и истоках появления этого экстремального вида спорта в России и мире. Историческая хроника и современные съёмки покажут, как храбрецы покоряли небо на парапланах в прошлом и сегодня.

Фильм «Крым. Первые» познакомит зрителей с парапланеризмом – увлекательным и опасным видом спорта – и расскажет историю его зарождения. Благодаря уникальным видеохроникам, задокументировавшим самые первые испытания планеров на крымском плато Узун-Сырт, аудитория узнает о вкладе пионеров планерного спорта в становление русской авиации, а также об их непростых судьбах. Зрители смогут посмотреть на рисковый эксперимент – попытку повторить знаменитый полёт Леонида Юнгмейстера.

В ролях

Илья Казанков
Режиссер Анастасия Безрук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2018

Рейтинг фильма

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