Документальный фильм о парапланеризме и истоках появления этого экстремального вида спорта в России и мире. Историческая хроника и современные съёмки покажут, как храбрецы покоряли небо на парапланах в прошлом и сегодня.

Фильм «Крым. Первые» познакомит зрителей с парапланеризмом – увлекательным и опасным видом спорта – и расскажет историю его зарождения. Благодаря уникальным видеохроникам, задокументировавшим самые первые испытания планеров на крымском плато Узун-Сырт, аудитория узнает о вкладе пионеров планерного спорта в становление русской авиации, а также об их непростых судьбах. Зрители смогут посмотреть на рисковый эксперимент – попытку повторить знаменитый полёт Леонида Юнгмейстера.