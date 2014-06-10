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Постер фильма Высокий полет. Путь на Эверест
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Киноафиша Фильмы Высокий полет. Путь на Эверест

Высокий полет. Путь на Эверест

Flying High: Quest for Everest 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В фильме представлена история рекордного бейс-прыжка в окрестностях Эвереста, выполненного альпинистом и мастером парашютного спорта, атлетом Red Bull Валерием Розовым. Картина раскрывает подробности проекта, рассказывая о годах подготовки, сложностях восхождения и самого прыжка.
Страна Австрия
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2013
Премьера в мире 10 июня 2014
Дата выхода
10 июня 2014 Гана
Производство Red Bull Media House
Другие названия
Flying High: Quest for Everest, Flying High - The quest for everest
Режиссер
Кристиан Шмидт
Все актеры и съемочная группа
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