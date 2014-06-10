В фильме представлена история рекордного бейс-прыжка в окрестностях Эвереста, выполненного альпинистом и мастером парашютного спорта, атлетом Red Bull Валерием Розовым. Картина раскрывает подробности проекта, рассказывая о годах подготовки, сложностях восхождения и самого прыжка.
СтранаАвстрия
Продолжительность52 минуты
Год выпуска2013
Премьера в мире10 июня 2014
Дата выхода
10 июня 2014
Гана
ПроизводствоRed Bull Media House
Другие названия
Flying High: Quest for Everest, Flying High - The quest for everest