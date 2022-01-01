Отражение гор. Алтай, 2016

Горный Алтай уникальный природный заповедник. Красота его гор, лесов и рек завораживает и потрясает. Несколько лет назад Фонд дикой природы решил выдать гранты предпринимателям малого бизнеса. Цель — дать местному населению возможность заработка альтернативного браконьерству. Герои нашего фильма, Айсулу, Леонид и Михаил, — участники этой программы. Их жизнь сильно изменилась. Ведь у них есть возможность заниматься делом своей мечты.



Настоящее, прошлое, будущее Алтая. Каждый из героев нашел свое направление, куда он вкладывает силы. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает людям память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению. Они — люди, строящие свою жизнь сами. Пока их дело — это маленький оазис. Но это лишь вопрос времени, ведь шанс дан всем.