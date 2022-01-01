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Отражение гор. Алтай Отражение гор. Алтай
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Отражение гор. Алтай, 2016

2016 / Россия / Украина / Великобритания
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Причины посмотреть Факты О фильме

Красота природы Алтая, его рек, лесов и гор, завораживает любого очевидца. Уникальный заповедник страдает из-за нехватки работы у местного населения, вынужденного заниматься браконьерством. Фильм рассказывает о программе Всемирного фонда по защите дикой природы. Действия направлены на экологизацию малых предприятий в регионе, поддержку населения и сохранение популяции исчезающих видов животных. Фильм рассказывает о том, как меняется жизнь Леонида, Михаила и Айсулу, героев сюжета, которые участвуют в программе и получают возможность заниматься любимым делом.

  • Фильм является документальным и создан по предложению Фонда дикой природы. Создателем киноленты стала режиссер Александра Марченко из Украины.
  • Изначально планировалось, что картина будет называться «Четыре стихии».
  • Материал снимали о пятерых участниках программы экологизации, но в конечную версию вошли только три истории.
  • Съемочная группа почти две недели пешком путешествовала по Алтаю и поднялась в общем итоге на 2200 метров.
  • Команда, работавшая над проектом, – интернациональна: операторы из России, монтажер – француз, а композитор – из Великобритании.

Горный Алтай уникальный природный заповедник. Красота его гор, лесов и рек завораживает и потрясает. Несколько лет назад Фонд дикой природы решил выдать гранты предпринимателям малого бизнеса. Цель — дать местному населению возможность заработка альтернативного браконьерству. Герои нашего фильма, Айсулу, Леонид и Михаил, — участники этой программы. Их жизнь сильно изменилась. Ведь у них есть возможность заниматься делом своей мечты.

Настоящее, прошлое, будущее Алтая. Каждый из героев нашел свое направление, куда он вкладывает силы. Айсулу возрождает традиции в настоящем времени, Леонид хранит и передает людям память о прошлом, Михаил отдает силы подрастающему поколению. Они — люди, строящие свою жизнь сами. Пока их дело — это маленький оазис. Но это лишь вопрос времени, ведь шанс дан всем.

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Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2016
Возраст 0+
Режиссер
Александра Марченко
В ролях
Александра Марченко
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Отражение гор. Алтай
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Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
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