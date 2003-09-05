Касаясь пустоты, 2003

Фильм — экранизация бестселлера известного альпиниста Джо Симпсона — рассказывает одну из самых невероятных, реально происходивших историй из жизни альпинистов. В книге описывается восхождение Симпсона и его друга Саймона Йетса на одну из вершин перуанских Анд в 1985 году. Двое молодых амбициозных альпинистов решают покорить удаленный и опасный западный склон Сиула Гранде, высотой 7 тысяч метров. При спуске в плохую погоду Симпсон падает и ломает ногу. В борьбе за выживание молодые люди вынуждены ежеминутно принимать непростые решения. Симпсон и Йетс вместе возвращаются на место событий, чтобы поведать свою историю перед объективом камеры.
|16 июня 2004
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|15
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|15
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|6 мая 2004
|Нидерланды
|6
|20 мая 2004
|Португалия
|M/16
|5 сентября 2003
|США
|R
|11 февраля 2004
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|24 сентября 2020
|Южная Корея
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