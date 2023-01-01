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Касаясь пустоты Касаясь пустоты
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Touching the Void

Касаясь пустоты, 2003

2003 / Великобритания
8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
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О фильме

Фильм — экранизация бестселлера известного альпиниста Джо Симпсона — рассказывает одну из самых невероятных, реально происходивших историй из жизни альпинистов. В книге описывается восхождение Симпсона и его друга Саймона Йетса на одну из вершин перуанских Анд в 1985 году. Двое молодых амбициозных альпинистов решают покорить удаленный и опасный западный склон Сиула Гранде, высотой 7 тысяч метров. При спуске в плохую погоду Симпсон падает и ломает ногу. В борьбе за выживание молодые люди вынуждены ежеминутно принимать непростые решения. Симпсон и Йетс вместе возвращаются на место событий, чтобы поведать свою историю перед объективом камеры.

8.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 8
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Возраст 16+
Режиссер
Кевин МакДональд
Кевин МакДональд
В ролях
Николас Аарон
Николас Аарон
Брендан Маккей
Ричард Хаукинг
Джо Симпсон
Саймон Йэтс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Касаясь пустоты 2 постера
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Касаясь пустоты
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Кадры из фильма Все кадры
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