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Постер фильма Касаясь пустоты
7.9
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7.9

Касаясь пустоты

, 2003
Touching the Void
Великобритания / приключения, документальный, драма / 18+
Постер фильма Касаясь пустоты
7.9

О фильме

Фильм — экранизация бестселлера известного альпиниста Джо Симпсона — рассказывает одну из самых невероятных, реально происходивших историй из жизни альпинистов. В книге описывается восхождение Симпсона и его друга Саймона Йетса на одну из вершин перуанских Анд в 1985 году. Двое молодых амбициозных альпинистов решают покорить удаленный и опасный западный склон Сиула Гранде, высотой 7 тысяч метров. При спуске в плохую погоду Симпсон падает и ломает ногу. В борьбе за выживание молодые люди вынуждены ежеминутно принимать непростые решения. Симпсон и Йетс вместе возвращаются на место событий, чтобы поведать свою историю перед объективом камеры.

В ролях

Николас Аарон
Николас Аарон
Simon Yates
Брендан Маккей
Joe Simpson
Ричард Хаукинг
Self
Джо Симпсон
Self
Саймон Йэтс
Self
Ollie Ryall
Richard Hawking
Режиссер Кевин МакДональд
Сценарист Джо Симпсон
Композитор Алекс Хеффс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2003
Премьера в мире 5 сентября 2003
Дата выхода
16 июня 2004 Бельгия
12 декабря 2003 Великобритания 15
11 февраля 2005 Греция
30 января 2004 Ирландия 15
30 июля 2004 Испания
6 мая 2004 Нидерланды 6
20 мая 2004 Португалия M/16
5 сентября 2003 США R
11 февраля 2004 Франция
24 сентября 2020 Южная Корея 12
MPAA R
Сборы в мире $13 905 522
Производство FilmFour, UK Film Council, Darlow Smithson Productions
Другие названия
Touching the Void, Tocando el vacío, A végtelen érintése, Aggizontas to keno, Czekając na Joe, Dodir praznine, Kuoleman rajalla, La mort suspendue, La morte sospesa, Sitsarielestan shekheba, Snudda vid avgrunden, Sturz ins leere, The Rope That Divided Fate, Tocando la cima, Tocando o vazio, Touching the Void - uma história de sobrevivência, Touching the Void: Snudda vid avgrunden, Zuhanás a csendbe, Αγγίζοντας το κενό, Докосване до пустотата, Касаясь пустоты, Торкаючись безодні, 冰峰168小时, 攀越冰峰, 運命を分けたザイル, Czekajac na Joe, تماس نزدیک, لمس کردن خلأ

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.9 IMDb
Обновлено 17 февраля 2023

Цитаты

Joe Simpson Нужно принимать решения. Нужно продолжать принимать решения, даже если они ошибочные, понимаешь. Если ты не принимаешь решений, ты пропал.

Отзывы о фильме

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