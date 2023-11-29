Что смотреть на Netflix зимой: 10 любопытных премьер, которые нельзя пропустить

У Netflix намечается плодотворный сезон: на малых экранах появятся уже любимые герои, фестивальные хиты и премьеры с большими звездами.

Дата выхода: 8 декабря

Драма от создателя «Мистера Робота» расскажет про супружескую пару, отправившуюся в долгожданный отпуск со своими детьми. Беззаботные деньки прерываются вторжением двух незнакомцев в их съемный дом. Отношения накалены до предела, когда герои получают сообщение о кибератаках по всей стране. Электроника перестает работать, отрезая их от внешнего мира, летящего в ад. В главных ролях Джулия Робертс, Махершала Али, Итан Хоук и Миха’ла Херролд.

Оставь мир позади

Дата выхода: 15 декабря

Семейная комедия о курицах на ферме, напоминающей концлагерь нацистской Германии, стала громким хитом своего времени. Критики хвалили ее за безумство фарса, великолепную игру актеров озвучания и феминистские идеи. Пластилиновые курочки вернутся на экраны спустя аж 23 года со дня премьеры первой части. За проект отвечают те же сценаристы, которые подкинут героям, живущим в идиллии, новых проблем.

Побег из курятника — 2

Дата выхода: 20 декабря

Байопик о знаменитом композиторе и дирижере Леонарде Бернстайне. Фильм исследует жизнь маэстро от первого карьерного взлета до глубокой старости, уделяя особое внимание его взаимоотношениям с женой — актрисой Фелицией Монтеалегре. Исполнил главную роль, срежиссировал картину и написал сценарий Брэдли Купер. Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале и получила в основном положительные рецензии. Скорее всего, «Маэстро» станет одним из главных представителей стриминга на предстоящей церемонии «Оскар».

Маэстро

Дата выхода: 22 декабря

Зак Снайдер запускает свою франшизную космооперу. Помимо фильма из нескольких частей, режиссер анонсировал видеоигру, сериал, сюжетный подкаст, анимационный проект и графический роман. Огромный мир откроется знакомством с Корой — девушкой, которая бросит вызов коррумпированному правительству. Проект мечты Снайдера должен стать историей, конкурирующей с размахом «Звездных войн». Вторая часть выйдет на Netflix уже в апреле 2024 года.

Мятежная Луна, часть 1: Дитя огня

Дата выхода: 29 декабря

Возвращение эпатажного персонажа из испанского хита «Бумажный дом». Проект расскажет историю Берлина до событий оригинального сериала, когда герой набрал собственную банду для амбициозного ограбления в Париже. Если ворам улыбнется удача, то они вынесут из аукционного дома драгоценностей на сумму в 44 миллиона евро.

Берлин

Дата выхода: 4 января

Испанский режиссер «Невозможного» и «Голоса монстра» снял картину по реальным событиям 1972 года. Тогда команда регбистов потерпела крушение в Андах. Выжившие провели без средств связи, еды и теплой одежды в заснеженных горах больше двух месяцев, пока их не нашли спасатели. Для выживания мужчины питались замерзшими телами погибших. Масштабная захватывающая экранизация, пробирающая до костей.

Общество снега

Lift

Дата выхода: 12 января

Тема ограблений не заканчивается на «Берлине». Lift рассказывает о группе воров, решивших украсть золотые слитки на сумму в 100 миллионов долларов с пассажирского рейса. В фильме играет Урсула Корберо, исполнившая роль Токио в «Бумажном доме». За проект отвечает Ф. Гэри Грей, поставивший «Законопослушного гражданина» и «Голос улиц».

Lift

Дата выхода: 25 января

Реальная история Грисельды Бланко — известнейшей наркобаронессы, сделавшей себе имя на крупной контрабанде кокаина из Колумбии в Америку. Сериал покажет путь становления одного из самых прибыльных картелей в истории и сфокусируется на личной жизни Грисельды. Она была замужем 3 раза, но все ее мужья погибли, из-за чего Грисельду прозвали черной вдовой. За проект отвечает создатель культового сериала «Нарко».

Грисельда

Дата выхода: 2 февраля

Орион — обычный мальчик, который ходит в начальную школу и стесняется первой влюбленности. Никто не знает, что Орион каждый день пытается бороться со своими иррациональными страхами. Его пугают океан, пчелы, радиоволны, собаки, но больше всего он боится Тьмы. Тьма приходит к нему каждую ночь и пытается доказать, что бояться совершенно нечего. Сценарий к мультфильму написал Чарли Кауфман, автор «Вечного сияния чистого разума».

Орион и тьма

Дата выхода: 22 февраля

Адаптация одноименного мультсериала, поселившегося в сердцах детей 90-х. Главный герой аватар по имени Аанг — маг четырех стихий, призванный остановить войну. Его верные друзья, удивительный мир и замечательный юмор создали уникальную историю. Однажды из нее уже пытались сделать игровой фильм, но результат оказался провальным. К новой версии от Netflix отнеслись с еще большим скепсисом, особенно учитывая предыдущие неудачные опыты стриминга по работе с адаптацией аниме. Недавний успех «Ван-Писа» возродил надежду фанатов на достойное переосмысление.