«Мстителям» придется распрощаться с Тором: бога грома поменяли на того, кто в одиночку сразил Галактуса

В комиксах Marvel всё чаще стираются границы, и суперзвезды уходят в забвение. Сегодня ты бог грома и основатель «Мстителей», а завтра — забытый смертный.

Именно это случилось с Тором в сюжете «Бессмертного Тора» №25: из-за предательства Локи Радужный мост разрушен, а сам Тор — лишён памяти, сил и своего места в истории. На освободившееся место встал другой — Бета Рэй Билл. Кибернетический воин с лицом лошади и сердцем героя.

Не просто занял место Тора — он стал легендой

Marvel сделала смелый шаг, переписав хронологию и объявив Бета Рэя Билла новым участником оригинального состава «Мстителей». И не просто героем — а победителем самого Галактуса.

Да, того самого Пожирателя миров, которого не могли остановить целые цивилизации и «Фантастическая четверка» в новом фильме. Бета Рэй Билл не победил грубой силой — он морил оппонента голодом.

Планету за планетой он опережал Галактуса, уничтожая его цели, лишая его энергии. Пока тот, как в древней трагедии, не пал на колени — бессильный, униженный, проигравший.

Монстр ставший легендой

Когда пришёл момент нанести финальный удар, вмешался Серебряный Сёрфер. Смерть Галактуса означала бы выброс энергии, способный стереть триллионы жизней. И Билл, стиснув зубы, отступил.

Он не только оставил врага в живых — он стал его телохранителем, чтобы другие ненароком не совершили армагеддон.

А Тор?

Marvel может вернуть Тора в будущем, но пока герой списан со счетов. Учитывая слухи, Disney также остались недовольны последним появлением Тора в кино и планировали вывести его из будущих историй. Вполне возможно, что героя и в киновселенной заменит Бета Рэй Билл.

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