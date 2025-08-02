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Рейтинг российских сериалов 2025 года

Бродяга
1 Бродяга
мелодрама, детектив 2025, Россия
9.9
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Ландыши. Такая нежная любовь
2 Ландыши. Такая нежная любовь
драма, комедия, музыка 2025, Россия
9.8
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СМЕРШ 3
3 СМЕРШ 3
детектив 2025, Россия
9.8
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Граница Миров
4 Граница Миров
комедия, фантастика 2025, Россия
9.8
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Скрытые мотивы
5 Скрытые мотивы
драма, детектив 2025, Россия
9.6
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Два капитана
6 Два капитана
детектив 2025, Россия
9.6
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Подслушано в Рыбинске
7 Подслушано в Рыбинске
триллер 2025, Россия
9.6
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Симон
8 Симон
драма, комедия 2025, Россия
7.2
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Наш гараж
9 Наш гараж
драма, комедия 2025, Россия
6.5
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