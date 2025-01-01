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Киноафиша Сериалы Одни дома

Одни дома (2025 - …)

Odni doma 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Okko
Стрим-сервис Start
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Юная бьюти-блогер, подросток-пранкер, отличница-душнила и 6-летний фанат «тру крайма», вечно задающий вопросы — это четверо детей Акимовых. Как любые ребята их возраста, Алина, Женька, Вика и Коля мечтают остаться одни дома, без надзора папы и мамы. Но когда их родители застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает коробками из-под пиццы и грязной посудой. Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли дети справиться со «взрослыми» делами — общаться с соседями, победить эпидемию гриппа, собрать мебель и (самое важное) вернуть пропавший интернет? А главное — соскучатся ли по родителям?

В ролях
В ролях
Сергей Степин
Сергей Степин
Павел Рассомахин
Павел Рассомахин
Екатерина Червова
Екатерина Червова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Одни дома - Сезон 1 Сезон 1
TBA,
 
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