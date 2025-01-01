Юная бьюти-блогер, подросток-пранкер, отличница-душнила и 6-летний фанат «тру крайма», вечно задающий вопросы — это четверо детей Акимовых. Как любые ребята их возраста, Алина, Женька, Вика и Коля мечтают остаться одни дома, без надзора папы и мамы. Но когда их родители застревают на Камчатке из-за облака вулканического пепла, мечта становится реальностью, а квартира постепенно зарастает коробками из-под пиццы и грязной посудой. Как долго продлится радость от полной свободы? Смогут ли дети справиться со «взрослыми» делами — общаться с соседями, победить эпидемию гриппа, собрать мебель и (самое важное) вернуть пропавший интернет? А главное — соскучатся ли по родителям?