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Постер сериала Разящий луч
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Киноафиша Сериалы Разящий луч

Разящий луч (2025 - …)

Razyashchij luch 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

КГБ СССР встревожен попытками ЦРУ проникнуть в секреты лаборатории нобелевского лауреата Николая Басова, разрабатывающей лазеры для противоракетной обороны. Полковник КГБ Валентин Симагин вербует Кима Никанорова, бывшего сотрудника лаборатории, ставшего валютным спекулянтом. Он должен стать каналом дезинформации для американцев о деятельности лаборатории. Кима устраивают снова работать к Басову и помогают ему установить контакты с резидентом ЦРУ. Все идет по плану КГБ, но вскоре Ким сталкивается с очень опытной и изощренной противницей – агентом ЦРУ с позывным Леонардо. Она подозревает, что Ким – подставная фигура КГБ...
 

Разящий луч - трейлер первого сезона
Разящий луч  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Дарья Мороз
Дарья Мороз
Владимир Виноградов
Владимир Виноградов
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Марина Петренко
Марина Петренко
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Иван Колесников
Иван Колесников
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Сезоны
Разящий луч - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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