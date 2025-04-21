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Постер сериала Наш гараж
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Киноафиша Сериалы Наш гараж

Наш гараж (2025 - …)

Nash garazh 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис VK.com
Продолжительность сериала 60 минут

О чем сериал

Вчера они закончили школу, сегодня заново знакомятся с жизнью уже без родительских инструкций. Семь друзей, семь разных характеров, одно место для встреч. Но вместо недосягаемых апартаментов из фильмов про красивую жизнь у них есть простой гараж, где до этого была шиномонтажка. Именно здесь начинается новая жизнь наших героев: беспокойство и разговоры о результатах ЕГЭ сменяются поиском своего места в жизни. Именно в этом гараже пройдут репетиции будущей музыкальной группы, а мечты о любви как в интернете робко трансформируются в неловкие свидания и осторожные прикосновения. И какие бы неприятности ни подбрасывала нашим героям Вселенная, у них останется уютный гараж, где для каждого найдется свой уголок. Но только пока местная звезда соцсетей не положит глаз на их убежище в надежде отвоевать желанное место под собственный клуб.

В ролях
В ролях
Андрей Лебедев
Ангелина Сорока
Влада Козицына
Иван Гаврилов
Илья Филатов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

6.5
Оцените 15 голосов
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Сезоны
Наш гараж - Сезон 1 Сезон 1
2025, 4 эпизода
 
Отзывы о сериале
Лера Вершавина 6 мая 2025, 19:29
хороший сериал, который затягивает
Милана Исламгулова 7 июля 2025, 16:12
Очень затягивает, сюжет интересный. Достаточно романтичных сцен и просто дружеских посиделок, разборок и тд. Мое мнение смотреть стоит!!
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