Вчера они закончили школу, сегодня заново знакомятся с жизнью уже без родительских инструкций. Семь друзей, семь разных характеров, одно место для встреч. Но вместо недосягаемых апартаментов из фильмов про красивую жизнь у них есть простой гараж, где до этого была шиномонтажка. Именно здесь начинается новая жизнь наших героев: беспокойство и разговоры о результатах ЕГЭ сменяются поиском своего места в жизни. Именно в этом гараже пройдут репетиции будущей музыкальной группы, а мечты о любви как в интернете робко трансформируются в неловкие свидания и осторожные прикосновения. И какие бы неприятности ни подбрасывала нашим героям Вселенная, у них останется уютный гараж, где для каждого найдется свой уголок. Но только пока местная звезда соцсетей не положит глаз на их убежище в надежде отвоевать желанное место под собственный клуб.