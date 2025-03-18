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Постер сериала Оперативная память
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Киноафиша Сериалы Оперативная память

Оперативная память (2025 - 2025)

Operativnaya pamyat 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Опытный майор Багрышев ревностно воспринимает прикрепление к нему молодого стажёра Соломатина, думая, что его появление лишь приблизит выход на пенсию. Однако первые симптомы Альцгеймера еще больше усугубляют его положение — Багрышев понимает, что ему придется уйти в отставку. Соломатин считает, что майор — настоящий ас в оперативном розыске, и именно у него он должен учиться, чтобы стать первоклассным полицейским. Поэтому предлагает новому начальнику заключить договор: Багрышев передаёт ему весь свой опыт и знания, а взамен он становится для него своеобразной «оперативной памятью», то есть всячески помогает и подчищает все его проколы. Багрышев соглашается. В первый же день совместной работы напарники обнаруживают в озере трупы. Способ убийства напоминает почерк маньяка, которого Багрышев застрелил при задержании несколько лет назад. Майору и стажеру предстоит докопаться до правды в этом запутанном деле, но у них не так много времени, ведь важные «файлы» стираются из головы опытного следака.

Оперативная память - трейлер первого сезона
Оперативная память  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Мария Андреева
Мария Андреева
Александр Голубев
Александр Голубев
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Кузьма Сапрыкин
Кузьма Сапрыкин
Евгений Санников
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.3 IMDb
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Сезоны
Оперативная память - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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