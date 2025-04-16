1944 год. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. Два капитана советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.