Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала СМЕРШ 3
1 постер
Киноафиша Сериалы СМЕРШ 3

СМЕРШ 3 (2025 - 2025)

SMERSH 3 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Стрим-сервис Wink
Телеканал РЕН-ТВ
Продолжительность сериала 7 часов 12 минут

О чем сериал

1944 год. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома и нанести поражение советской армии. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая готова пойти на все. Два капитана советской контрразведки Константин Лавров и Павел Семенов, рискуя жизнью, готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев как за линией фронта, так и в советском тылу.

В ролях
В ролях
Игорь Петренко
Игорь Петренко
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Анастасия Микульчина
Анастасия Микульчина
Леонид Громов
Леонид Громов
Юрий Анпилогов
Сергей Иванюк
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Все сериалы "СМЕРШ" по порядку Все сериалы "СМЕРШ" по порядку

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
СМЕРШ 3 - Сезон 1 Сезон 1
2025, 9 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
А вот вам усатый Васильев! Звезда «Невского» совсем скоро появится в двух неожиданных фильмах
Серии будут выходить до 28 августа: тут найдете полное расписание выхода «Хутора» с Куценко — без единого пробела
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше