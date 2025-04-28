По сюжету отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Ковалёв и Тимофеева считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша Белоусов и ведущий Шорохов. Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУРа сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьёй бюджета. Неожиданно расследование приводит муровцев в НИИ Математики и Кибернетики, где группа молодых учёных ведёт исследовательскую работу, направленную на изучение и оптимизацию способов заработка с помощью государственной лотерей.