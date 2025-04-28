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Постер сериала Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
1 постер
Киноафиша Сериалы Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш

Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш (2025 - 2025)

Mosgaz. Delo № 11. Rozygrysh 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

По сюжету отставной майор Черкасов помогает бывшим коллегам по МУРу расследовать убийства участников лотереи, выигравших крупную сумму денег. Ковалёв и Тимофеева считают, что за убийствами стоят организатор розыгрыша Белоусов и ведущий Шорохов. Постепенно раскручивая дело, сотрудники МУРа сталкиваются с сопротивлением чиновников, для которых лотерея является важной статьёй бюджета. Неожиданно расследование приводит муровцев в НИИ Математики и Кибернетики, где группа молодых учёных ведёт исследовательскую работу, направленную на изучение и оптимизацию способов заработка с помощью государственной лотерей.

Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш - трейлер первого сезона
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Александр Самойленко
Александр Самойленко
Марина Александрова
Марина Александрова
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин
Игорь Верник
Игорь Верник
Андрей Смоляков
Андрей Смоляков
Кирилл Кяро
Кирилл Кяро
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.3 IMDb
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Сезоны
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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