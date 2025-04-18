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Постер сериала Искусство соблазна
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Киноафиша Сериалы Искусство соблазна

Искусство соблазна (2025 - …)

Iskusstvo soblazna 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Иви
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

Три абсолютно разные женщины – холодная разбивательница сердец Анфиса, воздушная интеллектуалка София, жизнелюбивая мать троих детей Милена основали агентство по уличению неверных мужей в изменах, ведь им не составляет труда затащить в постель любого, используя психологические манипуляции и приемы. Девушки берут очередной заказ – им нужно добыть доказательства неверности олигарха Дмитрия. Взамен его жена предлагает половину компании мужа после развода. Миссия по соблазнению проходит успешно, девушки празднуют победу – теперь они могут выйти из бизнеса и больше ни в чем не нуждаться. Но жена прощает Дмитрия и все ему рассказывает. Узнав, что его развели и чуть не лишили половины компании, он приходит в бешенство и хочет уничтожить дерзких мстительниц.

В ролях
В ролях
Лиза Моряк
Лиза Моряк
Алексей Гришин
Алексей Гришин
Никита Тарасов
Никита Тарасов
Ольга Смирнова
Ольга Смирнова
Александр Яцко
Александр Яцко
Валерия Шкирандо
Валерия Шкирандо
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
5.1 IMDb
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Сезоны
Искусство соблазна - Сезон 1 Сезон 1
2025, 10 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Киноафиша.инфо 30 апреля 2025, 22:58
Очень рады прочесть ваше мнение о сериале, спасибо 😌
Максим Евдокимов 17 июня 2025, 01:33
Мне сериал понравился. Особенно мне понравилась актриса Лиза Моряк в роли Анфисы❤️❤️❤️
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Новости о сериале
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Любая актриса хотела бы получить такой опыт: Ольга Смирнова рассказала о съемках в сериале «Искусство соблазна»
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