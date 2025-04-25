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Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Постер сериала Урок
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
9 постеров
Киноафиша Сериалы Урок

Урок (2025 - …)

Urok 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

В центре событий оказывается успешный музыкант по имени Антон, чья жизнь изменилась после автокатастрофы. После того как его возлюбленная Елизавета погибла в ДТП, он год провел в наркологической больнице и лишился всего, что у него было. Пройдя лечение, он вернулся в родные края, где у него остался только старший брат Костя. Они всегда отличались друг от друга. Костя предложил брату помощь. Так Антон стал преподавателем в средней школе. Теперь ему приходится вовлекаться в жизнь детей и помогать им справляться с проблемами.

Урок - трейлер первого сезона
Урок  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юра Борисов
Юра Борисов
Даниил Воробьев
Даниил Воробьев
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Виталий Щербина
Виталий Щербина
Олег Савостюк
Олег Савостюк
Алена Долголенко
Алена Долголенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.4 IMDb
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Сезоны
Урок - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Феруза Захарова 9 мая 2025, 17:14
Сразу скажу – Урок это тема. Меня он прям подкупил, а это вообще-то не так-то просто. Сюжет получился драматичный и, что важнее всего, жизненный.… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:24
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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Новости о сериале
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Татуированный Юра Борисов работает в школе в тизере сериала «Урок»
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