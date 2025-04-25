В центре событий оказывается успешный музыкант по имени Антон, чья жизнь изменилась после автокатастрофы. После того как его возлюбленная Елизавета погибла в ДТП, он год провел в наркологической больнице и лишился всего, что у него было. Пройдя лечение, он вернулся в родные края, где у него остался только старший брат Костя. Они всегда отличались друг от друга. Костя предложил брату помощь. Так Антон стал преподавателем в средней школе. Теперь ему приходится вовлекаться в жизнь детей и помогать им справляться с проблемами.