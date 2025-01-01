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Постер сериала Виноград
Постер сериала Виноград
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Киноафиша Сериалы Виноград

Виноград (2025 - …)

Vinograd 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис KION

О чем сериал

У московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он  обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене. В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.

Виноград - тизер-сцена
Виноград  тизер-сцена
В ролях
В ролях
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Егор Корешков
Егор Корешков
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Марина Зудина
Марина Зудина
Нино Нинидзе
Нино Нинидзе
Софья Синицына
Софья Синицына
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Виноград - Сезон 1 Сезон 1
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