У московского топ-менеджера Егора Антонова есть все слагаемые успешной жизни: крупная должность в корпорации, высокие заработки, любимая семья. Всем этим он обязан тестю, который когда-то взял его под крыло в свою компанию. Тесть Егора недолюбливает, но ради дочери и внука терпит его в семье. Однажды Егор заводит интрижку со стажеркой, о чем становится известно тестю. Он тут же увольняет Егора и сообщает дочери о его измене. В одну секунду успешный бизнесмен Егор теряет все: статус, друзей, семью и доступ к собственной карточке. Внезапно судьба преподносит ему сомнительный подарок — он становится владельцем убыточных виноградников в родной Анапе. Егор ничего не знает о виноделии, и возвращается на родину спустя 20 лет. Здесь ему предстоит начать с чистого листа, разобраться, чего он хочет на самом деле в жизни, и вернуть любовь.