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Постер сериала Ополченский романс
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Киноафиша Сериалы Ополченский романс

Ополченский романс (2025 - 2025)

Opolchenskij romans 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Стрим-сервис Premier
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал снят по одноименному произведению Захара Прилепина. В центре событий оказывается специальный корреспондент Суворов, который выезжает в зону боевых действий, чтобы доставить гуманитарный груз. Однако истинный мотив поездки – ревность. Герой убежден, что его супруга изменяет ему с Лесенцовым, который отправился воевать на Донбасс. Главному герою, словно персонажу Данте, предстоит испытать на себе все круги Ада, переосмыслить свою жизнь и систему ценностей.

Ополченский романс - трейлер первого сезона
Ополченский романс  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов
Алексей Вертков
Алексей Вертков
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Андрей Назимов
Андрей Назимов
Слава Киселева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.1 IMDb
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Сезоны
Ополченский романс - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Елена Лопес 23 февраля 2025, 10:53
"Ополченский романс" Очень классный фильм! спасибо всей команде создателей, спасибо за книгу, отдельное спасибо актеру Алексею Верткову все… Читать дальше…
Weteran Mc 21 мая 2025, 03:12
"Ополченский романс" - отечественный восьмисерийный сериал, снятый по одноимённой книге Захара Прилепина.
Действия происходят в Донецке… Читать дальше…
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