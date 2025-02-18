Сериал снят по одноименному произведению Захара Прилепина. В центре событий оказывается специальный корреспондент Суворов, который выезжает в зону боевых действий, чтобы доставить гуманитарный груз. Однако истинный мотив поездки – ревность. Герой убежден, что его супруга изменяет ему с Лесенцовым, который отправился воевать на Донбасс. Главному герою, словно персонажу Данте, предстоит испытать на себе все круги Ада, переосмыслить свою жизнь и систему ценностей.
Действия происходят в Донецке… Читать дальше…