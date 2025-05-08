Поздняя осень 1942 года, немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа (Курская битва). Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача – совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех предстоящего сражения. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает группа советских контрразведчиков под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но наши контрразведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя». События данной истории развиваются в период с поздней осени 1942 года по весну 1943 и предшествуют Курской битве, которая состоялась летом 1943 года.