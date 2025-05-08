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Постер сериала По следу зверя
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Киноафиша Сериалы По следу зверя

По следу зверя (2025 - …)

Po sledu zverya 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал РЕН-ТВ
Стрим-сервис Wink
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Поздняя осень 1942 года, немецкое командование понимает, что проигрывает под Сталинградом и отчаянно хочет взять реванш в районе Курского выступа (Курская битва). Чтобы подготовить почву для грядущего контрнаступления, в советский тыл забрасывается несколько групп немецких диверсантов высочайшего уровня подготовки. Их задача – совершить ряд диверсий, конечная цель которых неизвестна, но от нее напрямую зависит успех предстоящего сражения. В смертельную схватку с немецкими диверсантами вступает группа советских контрразведчиков под командованием Андрея Лосева. Враг силен и коварен и словно бы обладает каким-то мистическим чутьем, которое помогает ему оказываться все время на шаг впереди. Но наши контрразведчики неукротимо идут по следу этого опасного «зверя». События данной истории развиваются в период с поздней осени 1942 года по весну 1943 и предшествуют Курской битве, которая состоялась летом 1943 года.

По следу зверя - трейлер первого сезона
По следу зверя  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Михаил Гаврилов-Третьяков
Михаил Гаврилов-Третьяков
Максим Щеголев
Максим Щеголев
Антон Батырев
Антон Батырев
Женя Малахова
Женя Малахова
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
Светлана Смирнова-Кацагаджиева
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Рейтинг сериала

0.0
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6.8 IMDb
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Сезоны
По следу зверя - Сезон 1 Сезон 1
2025, 12 эпизодов
 
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