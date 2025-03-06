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Постер сериала Улица Шекспира
Постер сериала Улица Шекспира
Постер сериала Улица Шекспира
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы Улица Шекспира

Улица Шекспира (2025 - 2025)

Ulica Shekspira 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 6 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал расскажет непростую историю Михаила. Мужчина приобрел безупречную репутацию в юридическом деле, а теперь ведет собственную практику в Москве и хорошо зарабатывает. Вот только тайны прошлого дают о себе знать. Однажды к нему приходит Диана, дочь цыганского барона. Много лет назад у них были отношения, в которых родилась дочь Яна. Бывшая возлюбленная просит Михаила об одолжении: она хочет, чтобы девушка вышла из тюрьмы. Взамен она предлагает больше не тревожить его и сохранить его главную тайну. Дело в том, что Михаил выдает себя за другого человека. Когда-то он был изгнан из табора и был вынужден начать новую жизнь.

Улица Шекспира - трейлер первого сезона
Улица Шекспира  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Игорь Черневич
Игорь Черневич
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Павел Ворожцов
Павел Ворожцов
Дмитрий Чеботарёв
Дмитрий Чеботарёв
Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Полина Гухман
Полина Гухман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
6.9 IMDb
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Сезоны
Улица Шекспира - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Анапест Анапест 3 июня 2025, 23:19
Это просто овтратительно. Бессмысленное безумие насилия, воспевание отвратительных, изживших себя еще в самом своем зачатке традиций. Непонятно что… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 14 марта 2025, 20:50
Очень рады прочесть ваше мнение, спасибо 😌
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