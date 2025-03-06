Сериал расскажет непростую историю Михаила. Мужчина приобрел безупречную репутацию в юридическом деле, а теперь ведет собственную практику в Москве и хорошо зарабатывает. Вот только тайны прошлого дают о себе знать. Однажды к нему приходит Диана, дочь цыганского барона. Много лет назад у них были отношения, в которых родилась дочь Яна. Бывшая возлюбленная просит Михаила об одолжении: она хочет, чтобы девушка вышла из тюрьмы. Взамен она предлагает больше не тревожить его и сохранить его главную тайну. Дело в том, что Михаил выдает себя за другого человека. Когда-то он был изгнан из табора и был вынужден начать новую жизнь.