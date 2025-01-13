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Постер сериала Ронин
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Киноафиша Сериалы Ронин

Ронин (2025 - …)

Ronin 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ-3
Продолжительность сериала 16 часов 40 минут

О чем сериал

Главный герой сериала Иван Доронин – один из лучших бойцов спецназа СОБР. Узнав о смерти бывшей жены, он вынужден ненадолго оставить службу и уехать в родные края. Там у Доронина остался маленький сын, с которым он последние годы почти не общался, лишь исправно платил алименты. Однако обстоятельства вынуждают Ивана задержаться на родине, где ему предстоит пройти немало испытаний: стать настоящим отцом не только своему собственному, но и чужому ребенку, самостоятельно раскрыть запутанные преступления, позаботившись о спокойствии обитателей этих краев, а также вступить в неравный бой с крупным чиновником за любовь местной красавицы.
 

Ронин - трейлер первого сезона
Ронин  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Денис Зыков
Дмитрий Паламарчук
Дмитрий Паламарчук
Люба Баханкова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 9 голосов
5.1 IMDb
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Сезоны
Ронин - Сезон 1 Сезон 1
2025, 20 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
Ирина Анфалова 29 января 2025, 20:31
Фильм понравился. Красивые места. С нетерпением жду нового сезона
Анатолий Горбунов 22 января 2025, 19:44
что то напутали с названиями серий и нумерацией
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