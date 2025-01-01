Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Камбэк

Камбэк (2025 - …)

Kambek 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Нижний Новгород, 2004 год. Мужчина не помнит своего имени, кто он и откуда — он просто однажды очнулся в больнице с многочисленными травмами и без памяти. Теперь он вынужден скитаться по городу, спать где придется, и есть то, что дадут. Несмотря на всё это, он не растерял человеческий облик и достоинство, насколько это возможно в его положении. Дети прозвали его Компотом за особую любовь к напитку из их школьной столовой, где его подкармливает сердобольная повариха. Компания друзей-старшеклассников решает помочь Компоту, выяснить правду и попытаться вернуть его настоящую жизнь.

В ролях
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Андрей Дудников
Андрей Дудников
Илларион Маров
Илларион Маров
Александр Югов
Василиса Коростышевская
Хетаг Хинчагов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о сериале
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
«Урок» с Юрой Борисовым и другие: 10 наиболее ожидаемых российских сериалов 2025 года
Александр Петров сыграет главную роль в сериале «Камбэк»
Александр Петров сыграет главную роль в сериале «Камбэк»
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше