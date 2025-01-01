Нижний Новгород, 2004 год. Мужчина не помнит своего имени, кто он и откуда — он просто однажды очнулся в больнице с многочисленными травмами и без памяти. Теперь он вынужден скитаться по городу, спать где придется, и есть то, что дадут. Несмотря на всё это, он не растерял человеческий облик и достоинство, насколько это возможно в его положении. Дети прозвали его Компотом за особую любовь к напитку из их школьной столовой, где его подкармливает сердобольная повариха. Компания друзей-старшеклассников решает помочь Компоту, выяснить правду и попытаться вернуть его настоящую жизнь.