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Киноафиша Сериалы Дыши

Дыши (2025 - …)

Dyshi 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Лера — звездный московский акушер, сторонница идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша, юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Маша должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование и теперь от ответа на вопрос «Кто виноват?» будет зависеть судьба не только клиники, но, возможно, и самой Леры, которую пытаются сделать виновной в случившемся.

В ролях
В ролях
Марина Александрова
Марина Александрова
Петр Буслов
Петр Буслов
Светлана Камынина
Светлана Камынина
Иван Агапов
Иван Агапов
Денис Константинов
Денис Константинов
Артём Федотов
Артём Федотов
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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