Лера — звездный московский акушер, сторонница идеи естественных родов. Одной из ее клиенток становится Маша, юная любовница влиятельного бизнесмена Шахова. Маша должна родить ему долгожданного наследника, однако из-за осложнений, возникших во время родов, ребенок появляется на свет в крайне тяжелом состоянии. Шахов инициирует расследование и теперь от ответа на вопрос «Кто виноват?» будет зависеть судьба не только клиники, но, возможно, и самой Леры, которую пытаются сделать виновной в случившемся.