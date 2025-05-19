Панфилов служит в оперативно-разыскном отделе, однако не вписывается, да и не хочет, в установленные здесь стандарты. Несмотря на то что все дела майор успешно раскрывает, он слишком независим и непригоден для командной работы. Сериал «Последний из стаи» расскажет о новом расследовании, которое ему поручено. Дело приводит Панфилова в родные места. Он не торопится ехать туда, вынуждают лишь непредвиденные обстоятельства – смерть матери. Родственники много лет не виделись, и опер понимает, что другого выхода нет. Здесь, на малой родине, он сталкивается со всем, от чего долгие годы бежал.