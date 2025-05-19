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Постер сериала Последний из стаи
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Киноафиша Сериалы Последний из стаи

Последний из стаи (2025 - …)

Poslednij iz stai 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал НТВ
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Панфилов служит в оперативно-разыскном отделе, однако не вписывается, да и не хочет, в установленные здесь стандарты. Несмотря на то что все дела майор успешно раскрывает, он слишком независим и непригоден для командной работы. Сериал «Последний из стаи» расскажет о новом расследовании, которое ему поручено. Дело приводит Панфилова в родные места. Он не торопится ехать туда, вынуждают лишь непредвиденные обстоятельства – смерть матери. Родственники много лет не виделись, и опер понимает, что другого выхода нет. Здесь, на малой родине, он сталкивается со всем, от чего долгие годы бежал.

В ролях
В ролях
Светлана Антонова
Светлана Антонова
Анатолий Голуб
Анатолий Голуб
Сергей Комаров
Сергей Комаров
Иван Оганесян
Иван Оганесян
Валерия Моисеева
Елизавета Нилова
Елизавета Нилова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
6.3 IMDb
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Сезоны
Последний из стаи - Сезон 1 Сезон 1
2025, 12 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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