Участники проекта – актёры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Многие из них никогда не принимали участие в реалити, а имена некоторых участников шокируют зрителей. Очевидно одно – их знают абсолютно все, но с какой стороны – большой вопрос. По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «тёмную» сторону. Их задача – обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени. Остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «тёмным». Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. В финале каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект.