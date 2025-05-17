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Киноафиша Сериалы Мастер игры

Мастер игры (2025 - …)

Master igry 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 4 часа 0 минут

О чем телешоу

Участники проекта – актёры, певцы, спортсмены, блогеры и экстрасенсы. Многие из них никогда не принимали участие в реалити, а имена некоторых участников шокируют зрителей. Очевидно одно – их знают абсолютно все, но с какой стороны – большой вопрос. По правилам игры, участников разделяют на два лагеря. Трое переходят на «тёмную» сторону. Их задача – обманывать, плести интриги, устранять соперников, переманивать игроков на свою сторону, оставаясь при этом в тени. Остальные играют по-честному. Им необходимо вычислить тех, кто примкнул к «тёмным». Впрочем, в процессе игры к «тёмным» может примкнуть кто угодно. В финале каждого выпуска за круглым столом участники обсуждают, кто должен покинуть проект.
 

Мастер игры - трейлер первого сезона
Мастер игры  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Наталия Рудова
Наталия Рудова
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Сергей Романович
Сергей Романович
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.7 IMDb
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Сезоны
Мастер игры - Сезон 1 Сезон 1
2025, 2 эпизода
 
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