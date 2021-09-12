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Бондарчук. Battle Бондарчук. Battle
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Бондарчук. Battle, 2021

2021 / Россия
4.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Документальный фильм к 100-летию Сергея Бондарчука
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Бондарчук. Battle»

Документальный фильм об одном из величайших деятелей в истории мирового кинематографа, а также первом советском лауреате «Оскара» за киноэпопею «Война и мир».

Сергей Бондарчук — единственный режиссер из СССР, руководивший на съемочной площадке с такими мастодонтами Голливуда, как Орсон Уэллс («Печать зла», «Гражданин Кейн»), Кристофер Пламмер и Джек Хоукинс («Бен-Гур»).

В создании приняли участие современники и близкие Сергея Бондарчука. Авторы взяли интервью у Никиты Михалкова, Ирины Скобцевой, Андрея Кончаловского, Анастасии Вертинской и Федора Бондарчука. Среди зарубежных участников фигурируют Катарина Кубрик, Том Харпер и Марта Де Лаурентис.

За плечами Ильи Белова, срежиссировавшего «Бондарчук. Battle», работа над несколькими успешными документальными проектами. В частности, он поставил картины о писателях Владимире Сорокине и Саше Соколове, которые были высоко оценены критиками.

Продюсером выступил сын Федор Бондарчук («9 рота», «Притяжение», «Псих»), ставший одной из ключевых фигур отечественного кино в XXI веке.

Фильм «Бондарчук. Battle» приурочен к столетнему юбилею со дня рождения кинематографиста и должен был выйти на большие экраны в сентябре 2020 года. Однако пандемия COVID-19 привела к тому, что премьера сместилась на год.

Режиссер Илья Белов и сценарист проекта Антон Желнов уже работали вместе над лентами «Бродский не поэт», «Саша Соколов» и «Сорокин трип». Соавтором выступил журналист Денис Катаев, с которым Желнов сотрудничал на канале «Дождь».

В съемках планировалось участие артиста Кристофера Пламмера, знакомого широкой аудитории по кинокартинам «Достать ножи», «Все деньги мира», «Девушка с татуировкой дракона» и «Звуки музыки». В 1970 году он сыграл Артура Веллингтона в англоязычной исторической драме Бондарчука «Ватерлоо». К сожалению, Пламмер не успел дать интервью Илье Белову ввиду своей смерти.

Первый документальный релиз Art Pictures Studio, прежде специализировавшейся на игровом кино и сериалах. Здесь создавались многие отечественные хиты, включая «Духless», «9 рота», «Лед» и «Притяжение».

Фильм к 100-летию Сергея Бондарчука — это не типичная биография юбиляра, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа (конец 50–х — конец 60–х), в который органично вписалась масштабная фигура Бондарчука.

Вместе с другими новыми советскими лицами — от Татьяны Самойловой до Юрия Гагарина — он стал символом послевоенного мира и гуманизма, поколением надежды, с которым захотел познакомиться мир, несмотря на реалии Холодной войны. От камерного оттепельного хита «Судьба человека» через гранд–спектакль голливудского размаха «Война и мир» к инфернальной батальной драме «Ватерлоо» — вот реперные точки этого синефильского путешествия, которое показывает Бондарчука как многогранного автора глобального размаха.

4.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2021
Премьера в России 30 сентября 2021
Премьера в мире 12 сентября 2021
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Илья Белов
Илья Белов
В ролях
Сергей Бондарчук мл.
Сергей Бондарчук мл.
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Никита Михалков
Никита Михалков
Федор Бондарчук
Федор Бондарчук
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бондарчук. Battle 2 постера
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15 сентября 2021 11:31
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