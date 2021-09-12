Бондарчук. Battle, 2021

5 причин посмотреть фильм «Бондарчук. Battle»

Документальный фильм об одном из величайших деятелей в истории мирового кинематографа, а также первом советском лауреате «Оскара» за киноэпопею «Война и мир».

Сергей Бондарчук — единственный режиссер из СССР, руководивший на съемочной площадке с такими мастодонтами Голливуда, как Орсон Уэллс («Печать зла», «Гражданин Кейн»), Кристофер Пламмер и Джек Хоукинс («Бен-Гур»).

В создании приняли участие современники и близкие Сергея Бондарчука. Авторы взяли интервью у Никиты Михалкова, Ирины Скобцевой, Андрея Кончаловского, Анастасии Вертинской и Федора Бондарчука. Среди зарубежных участников фигурируют Катарина Кубрик, Том Харпер и Марта Де Лаурентис.

За плечами Ильи Белова, срежиссировавшего «Бондарчук. Battle», работа над несколькими успешными документальными проектами. В частности, он поставил картины о писателях Владимире Сорокине и Саше Соколове, которые были высоко оценены критиками.

Продюсером выступил сын Федор Бондарчук («9 рота», «Притяжение», «Псих»), ставший одной из ключевых фигур отечественного кино в XXI веке.