Бондарчук. Battle, 2021

5 причин посмотреть фильм «Бондарчук. Battle»
Документальный фильм об одном из величайших деятелей в истории мирового кинематографа, а также первом советском лауреате «Оскара» за киноэпопею «Война и мир».
Сергей Бондарчук — единственный режиссер из СССР, руководивший на съемочной площадке с такими мастодонтами Голливуда, как Орсон Уэллс («Печать зла», «Гражданин Кейн»), Кристофер Пламмер и Джек Хоукинс («Бен-Гур»).
В создании приняли участие современники и близкие Сергея Бондарчука. Авторы взяли интервью у Никиты Михалкова, Ирины Скобцевой, Андрея Кончаловского, Анастасии Вертинской и Федора Бондарчука. Среди зарубежных участников фигурируют Катарина Кубрик, Том Харпер и Марта Де Лаурентис.
За плечами Ильи Белова, срежиссировавшего «Бондарчук. Battle», работа над несколькими успешными документальными проектами. В частности, он поставил картины о писателях Владимире Сорокине и Саше Соколове, которые были высоко оценены критиками.
Продюсером выступил сын Федор Бондарчук («9 рота», «Притяжение», «Псих»), ставший одной из ключевых фигур отечественного кино в XXI веке.
Фильм «Бондарчук. Battle» приурочен к столетнему юбилею со дня рождения кинематографиста и должен был выйти на большие экраны в сентябре 2020 года. Однако пандемия COVID-19 привела к тому, что премьера сместилась на год.
Режиссер Илья Белов и сценарист проекта Антон Желнов уже работали вместе над лентами «Бродский не поэт», «Саша Соколов» и «Сорокин трип». Соавтором выступил журналист Денис Катаев, с которым Желнов сотрудничал на канале «Дождь».
В съемках планировалось участие артиста Кристофера Пламмера, знакомого широкой аудитории по кинокартинам «Достать ножи», «Все деньги мира», «Девушка с татуировкой дракона» и «Звуки музыки». В 1970 году он сыграл Артура Веллингтона в англоязычной исторической драме Бондарчука «Ватерлоо». К сожалению, Пламмер не успел дать интервью Илье Белову ввиду своей смерти.
Первый документальный релиз Art Pictures Studio, прежде специализировавшейся на игровом кино и сериалах. Здесь создавались многие отечественные хиты, включая «Духless», «9 рота», «Лед» и «Притяжение».
Фильм к 100-летию Сергея Бондарчука — это не типичная биография юбиляра, а визуальное погружение в уникальный период истории мирового кинематографа (конец 50–х — конец 60–х), в который органично вписалась масштабная фигура Бондарчука.
Вместе с другими новыми советскими лицами — от Татьяны Самойловой до Юрия Гагарина — он стал символом послевоенного мира и гуманизма, поколением надежды, с которым захотел познакомиться мир, несмотря на реалии Холодной войны. От камерного оттепельного хита «Судьба человека» через гранд–спектакль голливудского размаха «Война и мир» к инфернальной батальной драме «Ватерлоо» — вот реперные точки этого синефильского путешествия, которое показывает Бондарчука как многогранного автора глобального размаха.