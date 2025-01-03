«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича»: Рецензия Киноафиши

Кого ни спроси — а мы спрашивали на премьере — все актеры, участники съемочной группы и первые зрители фильма по сказке Александра Волкова говорят, что «Волшебник Изумрудного города» — это кино о дружбе, как и сама книга. Но на то кинематограф и предоставляет публике свои трактовки известных произведений, чтобы помочь раскрыть иные смыслы и варианты интерпретаций. Вот так внезапно с поправкой на современность первая часть будущей франшизы, о создании которой уже объявлено официально, оказалась историей о том, чего и как нам желать.

Телефонозависимая девочка Элли ссорится со своими родителями посреди дороги где-то в глуши. Она уже готова отправиться пешком домой, потому что ей не по нраву кемпинг на выходных без любимого гаджета. Но вдруг волшебный ураган, взявшийся из ниоткуда, начинает преследовать машину родителей Элли с прицепленным домом на колесах. В последний момент Элли устремляется в воронку, потому что туда за своим любимым «гаджетом» — игрушкой-пищалкой — побежал ее пес Тотошка. Ураган подхватывает домик и… дальше, кажется, сюжет знают все: домик падает на злую колдунью Гингему в Голубой стране, а Элли отправляется в ее магических туфельках по дороге из желтого кирпича, встречает Страшилу, Железного Дровосека, Трусливого Льва и массу опасностей на пути к Изумрудному городу, где Великий и Ужасный Гудвин исполнит заветные желания всех участников сказочного похода.

Как и в любом роуд-муви, путь оказывается важнее итога. Но «Дорога из желтого кирпича», по сути, только из пути и состоит. Это фильм-знакомство с персонажами, с которыми зрителям предстоит жить еще пару-тройку Новых годов точно. Главное, чтобы исполнительница главной роли Катя Червова не выросла, как Милли Бобби Браун, пока идут съемки частей с ее участием. Очаровательная девочка пока что выглядит действительно как ребенок — наивный и вечно сражающийся с тем, чтобы ее не считали маленькой. Она легко принимает сказочное окружение, в котором оказывается и, значит, еще верит в чудеса. При этом Элли упорно движется к цели и решает поставленные задачи, как будто играет в пошаговую стратегию. Ее целеустремленности позавидует любой взрослый: девочка лишь раз дает правильную, драматургически взвешенную слабину, которая позволяет в ней еще раз разглядеть главную героиню. Кроме того, ее осовремененность откровенно идет на пользу фильму: Элли понятна своей целевой аудитории, но вместе с тем помогает раздвинуть границы привычного мира. То есть, проще говоря, вытащить ребенка из телефона, о чем вполне конкретно, пусть даже чрезмерно нарочито, сообщает кино.

Любопытно, как в пару девочке ставят ее собаку. Мудрый и храбрый Тотошка с голосом Дениса Власенко — не только источник юмора и правильных решений в фильме, но и зеркало героини. Его шутки сотканы из мемов, а его пищалка — тот же телефон, без которого пес знакомится со скукой, главным ужасом современных детей. И это в волшебной-то стране! Впрочем, вся эта назидательная часть — лишь небольшой элемент по-настоящему сказочных приключений. Официально можно заявить: волшебная страна специалистам по спецэффектам удалась на славу. Она не выглядит натуралистичной, ведь она волшебная, но вместе с тем графика не бросается в глаза, как будто ее просто налепили поверх натурных съемок. Грамотный баланс между реальностью и сказочностью соблюден.

Такими же нереалистичными до нужного градуса смотрятся все взрослые персонажи. Сказочный гротеск излучают Дмитрий Чеботарев (Урфин Джюс), Юрий Колокольников (Железный Дровосек) и особенно Светлана Ходченкова. Потому что сложно поверить, что в реальном мире здравомыслящей женщине будет удобно в таких одеяниях, какие носит Бастинда. Считающая себя модницей ведьма оказывается не только самым комичным персонажем (который тоже заслужил спин-офф), но и транслятором того самого нового смысла, о котором было упомянуто выше. Может, она истеричка и тиран, но именно она несколько раз за фильм задает с экрана правильный вопрос: «А ты чего хочешь»? Свое заветное желание властная колдунья сформулировала: ей нужны туфельки (очень по-женски, не правда ли?). А заветными желаниями других, оказывается, можно управлять. От Элли, которая собирает себе компанию из трех сказочных существ, чтобы Гудвин отправил ее домой, Бастинду отличает лишь то, что она ни с кем не намерена дружить, поэтому никогда не узнает, что такое желание добра для других.

Упоминание Урфина Джюса — не ошибка. Герой второй книги появляется в первом фильме вполне логично. Это флешбэки о службе злым волшебницам, которые сценаристы превратили в прямую сюжетную линию, чтобы поскорее представить будущего героя публике. И костюмчик на Дмитрии Чеботареве сидит как влитой. Тот случай, когда хочется за актера придумать, что он специально снялся в этой роли, чтобы порадовать своих детей. Причем сделал это со всей самоотдачей. Его коварно-заискивающее пришептывание «да-да-да-да» может стать мемом на январь как минимум.

Безусловно, «Волшебнику Изумрудного города» не подойдет слово «экранизация». Это скорее «импровизация», в которой соблюдена основная мелодия, а дальше творческие руки разукрашивают ее динамикой, спецэффектами, более понятным юмором и современными звездами (хотя Юрия Колокольникова всё же узнать сложно). Но главное — светлые мажорные ноты, которые сопровождают эту историю даже в сложные и мрачные моменты. Это классическая киносказка, в которой есть добрые и злые герои; есть пространство для раскрытия персонажей, потому что это только начало хорошей дружбы; есть все краски мира и понятные каждому ребенку диалоги. Взрослые же зрители, знакомые с этой сказкой из книг, получают возможность удивиться, как знакомый сюжет по-новому раскрывается не только с возрастом, но и в большом кино. А то, что смотреть фильм надо в кинотеатре, — это само собой!