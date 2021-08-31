«Белый кит»: Рецензия Киноафиши

«Белый кит» – это очередной дебют на фестивале «Окно в Европу», который продолжает открывать российскому зрителю новые имена. Татьяна Федоровская до начала своей режиссерской карьеры была актрисой немалочисленных телевизионных сериалов. А с 2015 года авторка взялась снимать короткометражные картины, которые были отмечены номинациями на таких фестивалях, как «Золотой орел» и ММКФ.

Филипп и Анна – вполне себе состоятельная и на первый взгляд счастливая семья России. Супруги берут себе двух детей из детского дома – мальчика и девочку. Кажется, что герои являются образцовыми родителями, готовыми на все ради своих Веры и Никиты. Пока Анна пишет книги об усыновлении, Филипп, будучи адвокатом, не раз рассказывает свою личную историю и напоминает всем, как важно любить детей, вне зависимости от того, являются ли они тебе кровными. Вскоре безупречная картинка разбивается вдребезги, когда выясняется, что у Никиты – туберозный склероз. Страшный диагноз застает родителей врасплох и ставит их перед сложным выбором.

Белый кит

Вся история на самом деле крутится не вокруг супружеской пары, а лишь вокруг Филиппа. Мы узнаем о переживаниях Анны только через ее разговоры с мужем, а состояние детей и вовсе остается за кадром. Поэтому будет правильнее сказать, что на экране происходит скорее постепенный надлом и метания мужчины средних лет, чем разрушение ячейки общества. Помешанный на идеальной жизни, герой, вероятно, страдает от обсессивно-компульсивного расстройства. Непрерывно очищая свои ботинки и раскладывая продукты по определенным правилам, Филипп словно пытается обустроить и собственную жизнь согласно заранее установленным тезисам. Нездоровые дети сюда, конечно, не вписываются, из-за чего у героя происходит подобие нервного срыва длительностью примерно час, то есть половину всего фильма. Хочется его отправить к хорошему психотерапевту, но Филипп, удивляя всех, стучится в двери церкви и обращается к богу… а потом к корове, которая тоже своего рода священное создание.

Очевидно, что Федоровская раскидала по своему фильму обилие символизма, от которого хочется спрятаться где-нибудь в менее грузном пространстве. Если стояла задача показать покаяние человека, то настолько растянутое повествование кажется, если честно, непростительным. Поместив в свой дебют все и сразу, режиссерка делает его невыносимо тяжелым и давящим. Впрочем, некоторые очевидные метафоры помогают картине не рассыпаться на части и поставить жирную точку. Таким, например, оказался образ дерева или, иначе говоря, надежда на новую жизнь или познания добра и зла. То и дело обращаясь к религиозной подоплеке, Федоровской, вероятно, легче обнажать своих героев через христианский мотив.

«Белый кит» мог стать довольно неплохим фильмом о трудностях усыновления в России. Читая содержание ленты, в общем-то представляешь себе бюрократическую волокиту, трудности адаптации и вопросы безусловной любви к своему ребенку. Здесь же создатели идут по другой траектории, из-за чего их обвинять, конечно, не стоит, но в целом чувствуешь небольшое разочарование.

Белый кит

Трещины своей идеальной жизни мужчина пытается уладить так, как он поступил бы, порвись у него ботинки, – отправиться за новыми. Здесь Федоровская шаг за шагом распахивает целый спектр человеческой жестокости и вопросы этики. Справедливости ради, стоит отметить, что получается у нее это не то чтобы качественно, но, надо сказать, не плоско и наивно. Тогда почему же история не складывается и никакой магии кино не происходит? Скорее всего в попытках подражать другим авторам и в отчаянных стараниях сделать сильное заявление о пороках человека начинающая кинематографистка потеряла свой собственный голос и увязла в желании шокировать зрителей.

«Белый кит» – это в первую очередь кино для тех, кому нравятся социальные драмы, где обязательно есть сложные персонажи с внутренними терзаниями и с сомнительными моральными поступками, которые и составляют костяк сюжета.