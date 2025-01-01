Меню
Персоны
Никита Михалков
Награды
Награды и номинации Никиты Михалкова
Каннский кинофестиваль 1994
Приз Экуменического жюри
Победитель
Главный приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 2010
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1987
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1996
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1989
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Лучший неанглоязычный фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 2007
Special Lion for the Overall Work
Победитель
Лучший фильм
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1991
Golden Lion
Победитель
Best Film
Победитель
OCIC Award
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 2005
Лучший актер
Победитель
ММКФ 1983
Вне конкурса
Победитель
Кинофестиваль Кинотавр 1999
Полнометражный фильм
Номинант
Кинофестиваль Кинотавр 1992
Полнометражный фильм
Номинант
