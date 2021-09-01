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Надежда Михалкова

Nadezhda Mikhalkova
Надежда Михалкова
Надежда Михалкова Nadezhda Mikhalkova
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Дата рождения
27 сентября 1986
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Личные связи
Никита Михалков
Никита Михалков
Отец и дочь Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили
состояли в браке
Биография Надежды Михалковой

Содержание:

Надежда Михалкова – Биография
Надежда Михалкова – Фильмы
Надежда Михалкова – «Проигранное место»
Надежда Михалкова – Личная жизнь

Надежда Михалкова – Биография

Российская актриса, продюсер, режиссер и телеведущая Надежда Никитична Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в Москве, СССР. Отец – Никита Сергеевич Михалков, известный российский режиссер, продюсер и актер. Мать  – Татьяна Евгеньевна Михалкова, общественный деятель, президент фонда «Русский силуэт». Старшая сестра Анна – актриса и продюсер, брат Артем  – актер и режиссер.

Надежда изучала историю искусств в Италии, окончила актерский факультет ВГИКа и факультет международной журналистики МГИМО.

В шесть лет Надя Михалкова снялась в картине своего отца «Утомленные солнцем» (1994), сыграв в фильме Надю Котову. Эту роль девушка повторила в двух следующих частях серии: «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011). Через пять лет девочка вновь появилась в фильме Никиты Михалкова. В этот раз ей досталась небольшая роль – девочка на ярмарке в ленте «Сибирский цирюльник» (1999), где также играла ее старшая сестра Анна.

Надежда играла в пьесе «Утиная охота» в постановке «Другого театра» (2002).

С 2015 года вела программу «Правила стиля» на канале Disney.

Надежда Михалкова – Фильмы

В 1999 году в прокат вышла комедия Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым в главной роли. Юная Надя Михалкова сыграла в этой картине две роли – разлученных сестер-близняшек по имени Маша. По сюжету одна девочка является внучкой Президента, а ее родную сестру отдают в дочери бедной художнице. 

В 2010 году Надежда получила главную роль в картине Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили «Без мужчин». Актриса легко вжилась в образ милой, наивной и влюбленной девушки Жени.

Надежда часто снимается в сериалах. Актриса сыграла дочь Иосифа Сталина Светлану Аллилуеву в телесериале «Сын отца народов», посвященного Василию Сталину (2013). В 2015 году Михалкова появилась в телесериале «Людмила Гурченко», где сыграла мать народной артистки, Елену Александровну. Надежда засветилась в детективном телесериале «Город», а также появилась в сериале «Чужая дочь». В 2018 году снялась в нуаровом мистическом сериале «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым в главной роли.

Надежда занимается продюсированием картин: она вела проекты «Скажи Лео» Леонида Рыбакова и «Бездельники».

Надежда Михалкова – «Проигранное место»

В 2018 году Надежда Михалкова дебютировала в качестве режиссера. Она сняла подростковый хоррор «Проигранное место». По сюжету в небольшом городе творятся странные вещи: в местном кинотеатре есть «место смерти»: если сядешь на него, то вскоре умрешь. Компания друзей пытается разобраться, кто на самом деле стоит за убийствами. В ленте снялась сестра Надежды Анна.

Надежда Михалкова – Личная жизнь

Надежда Михалкова была замужем за актером, режиссером и кинопродюсером Резо Гигинеишвили. В браке родились двое детей: дочь Нина и сын Иван. в 2017 году Михалкова и Гигинеишвили официально развелись.

Интересные факты о Надежде Михалковой
  • В 1994 году Никита Михалков получил «Оскар» за фильм «Утомленные солнцем». На сцену режиссер вышел вместе с восьмилетней Надей. Михалков сказал: «Это актриса из нашего фильма. Впервые в жизни у меня не было проблем с актрисой!».
  • В 14 лет Надежда выпустила собственную коллекцию трикотажа «Надин».
Фильмография Надежды Михалковой
Артек. Большое путешествие
Артек. Большое путешествие
комедия 2022, Россия
7.0
Батя
Батя
комедия, драма 2021, Россия
7.0
Лёд 2
Лёд 2
мелодрама, драма 2020, Россия
8.0
Гудбай, Америка!
Гудбай, Америка!
комедия, драма 2020, Россия
7.0
Проигранное место
Проигранное место
ужасы 2018, Россия
5.0
Любовь с акцентом
Любовь с акцентом
комедия 2012, Россия
5.0
Без мужчин
Без мужчин
комедия, мелодрама 2011, Россия
3.0
Утомленные солнцем 2: Предстояние
Утомленные солнцем 2: Предстояние
драма 2010, Германия / Россия / Франция
5.0
Все фильмы
Фотографии Надежды Михалковой Все фотографии
Надежда Михалкова Надежда Михалкова Надежда Михалкова Надежда Михалкова
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Никита Михалков
Никита Михалков
Отец и дочь Резо Гигинеишвили
Резо Гигинеишвили Rezo Gigineishvili
состояли в браке
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