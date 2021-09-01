Содержание:

Надежда Михалкова – Биография

Надежда Михалкова – Фильмы

Надежда Михалкова – «Проигранное место»

Надежда Михалкова – Личная жизнь

Надежда Михалкова – Биография

Российская актриса, продюсер, режиссер и телеведущая Надежда Никитична Михалкова родилась 27 сентября 1986 года в Москве, СССР. Отец – Никита Сергеевич Михалков, известный российский режиссер, продюсер и актер. Мать – Татьяна Евгеньевна Михалкова, общественный деятель, президент фонда «Русский силуэт». Старшая сестра Анна – актриса и продюсер, брат Артем – актер и режиссер.

Надежда изучала историю искусств в Италии, окончила актерский факультет ВГИКа и факультет международной журналистики МГИМО.

В шесть лет Надя Михалкова снялась в картине своего отца «Утомленные солнцем» (1994), сыграв в фильме Надю Котову. Эту роль девушка повторила в двух следующих частях серии: «Утомленные солнцем 2: Предстояние» (2010) и «Утомленные солнцем 2: Цитадель» (2011). Через пять лет девочка вновь появилась в фильме Никиты Михалкова. В этот раз ей досталась небольшая роль – девочка на ярмарке в ленте «Сибирский цирюльник» (1999), где также играла ее старшая сестра Анна.

Надежда играла в пьесе «Утиная охота» в постановке «Другого театра» (2002).

С 2015 года вела программу «Правила стиля» на канале Disney.

Надежда Михалкова – Фильмы

В 1999 году в прокат вышла комедия Тиграна Кеосаяна «Президент и его внучка» с Олегом Табаковым в главной роли. Юная Надя Михалкова сыграла в этой картине две роли – разлученных сестер-близняшек по имени Маша. По сюжету одна девочка является внучкой Президента, а ее родную сестру отдают в дочери бедной художнице.

В 2010 году Надежда получила главную роль в картине Алисы Хмельницкой и Резо Гигинеишвили «Без мужчин». Актриса легко вжилась в образ милой, наивной и влюбленной девушки Жени.

Надежда часто снимается в сериалах. Актриса сыграла дочь Иосифа Сталина Светлану Аллилуеву в телесериале «Сын отца народов», посвященного Василию Сталину (2013). В 2015 году Михалкова появилась в телесериале «Людмила Гурченко», где сыграла мать народной артистки, Елену Александровну. Надежда засветилась в детективном телесериале «Город», а также появилась в сериале «Чужая дочь». В 2018 году снялась в нуаровом мистическом сериале «Мертвое озеро» с Евгением Цыгановым в главной роли.

Надежда занимается продюсированием картин: она вела проекты «Скажи Лео» Леонида Рыбакова и «Бездельники».

Надежда Михалкова – «Проигранное место»

В 2018 году Надежда Михалкова дебютировала в качестве режиссера. Она сняла подростковый хоррор «Проигранное место». По сюжету в небольшом городе творятся странные вещи: в местном кинотеатре есть «место смерти»: если сядешь на него, то вскоре умрешь. Компания друзей пытается разобраться, кто на самом деле стоит за убийствами. В ленте снялась сестра Надежды Анна.

Надежда Михалкова – Личная жизнь

Надежда Михалкова была замужем за актером, режиссером и кинопродюсером Резо Гигинеишвили. В браке родились двое детей: дочь Нина и сын Иван. в 2017 году Михалкова и Гигинеишвили официально развелись.