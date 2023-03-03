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Киноафиша Новости Никита Михалков надеется, что евразийский аналог «Оскара» стартует в 2024 году

Никита Михалков надеется, что евразийский аналог «Оскара» стартует в 2024 году

3 марта 2023 12:42
Никита Михалков надеется, что евразийский аналог «Оскара» стартует в 2024 году

Режиссер надеется привлечь к организации премии представителей Китая, Индии и Кореи.

Никита Михалков планирует запустить евразийский аналог премии «Оскар» в 2024 году. Об этом знаменитый режиссер рассказал на недавней пресс-конференции по случаю своей творческой встречи, прошедшей в рамках Красноярского экономического форума.

Еще весной 2022 года Михалков, который также является председателем Союза кинематографистов РФ, выступил с предложением организовать премию Евразийской киноакадемии, которая стала бы аналогом «Оскара». В качестве причины создания награды он назвал необходимость «развития евразийского пространства».

По словам режиссера, его основной задачей на данный момент является привлечение в будущую Евразийскую киноакадемию представителей Китая, Индии и Кореи. При этом Михалков отметил, что не хочет торопиться с реализацией своей задумки, поскольку создание такой масштабной организации требует много времени и большой подготовительной работы. Именно поэтому он намерен провести первую церемонию вручения премии только в следующем году.

19-й Красноярский экономический форум «Время Сибири» проходит с 1 по 3 марта на базе Сибирского федерального университета. Помимо Красноярска, площадки мероприятия были открыты в Москве, Пекине и Астане.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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