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Мадрид. Цикл «Метаморфозы»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Мадрид. Цикл «Метаморфозы»

Спектакль Мадрид. Цикл «Метаморфозы»

Постановка
Мастерская «12» 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Литературно-сценический коллаж из рассказов Антона Чехова и Ивана Бунина

В основе постановки лежат такие произведения авторов, как «Верочка», «Три рубля», «Чистый понедельник», «Дачники», «Знакомый мужчина», «Нервы», «Мадрид», «Ведьма».

Никита Михалков о постановке
«В процессе репетиций в нашей творческой лаборатории возникают новые, иногда экспериментальные формы воспроизведения замечательной прозы Антона Павловича Чехова и Ивана Алексеевича Бунина, переложенные на сценическую плоскость, будь то драматический театр с присущим ему психоанализом или пластический театр, основанный на том, что великий Михаил Чехов называл "театром психологического жеста". Мы стараемся открывать для зрителя новые грани, а порой и новые смыслы в известных всем произведениях», – отмечает главный режиссёр спектакля Никита Михалков.

Творческая команда
Художественный руководитель постановки – народный артист России Никита Михалков
Сценограф – Юрий Купер
Режиссеры: заслуженный артист России Игорь Яцко, Вера Камышникова, Александр Коручеков, Роман Лавров
Хореограф – Виктория Скицкая
Композитор – Павел Акимкин

В спектакле участвуют
Александр Ведменский, Александра Кижаева, Александр Кижаев, Марианна Васильева, Георгий Иобадзе, Екатерина Нестерова, Сергей Радченко, Полина Шустарева, Эвелина Семерикова, Татьяна Маляревская, Оксана Гилярова, Александра Титова, Георгий Перадзе, Полина Борунова, Тамара Разоренова, Игорь Сергеев, Сергей Хачатуров, Юлия Вострилова, Катя Сергеева.

Режиссер
Никита Михалков
Никита Михалков
В ролях
Александр Ведменский
Марианна Васильева
Георгий Иобадзе
Сергей Радченко

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Сентябрь
25 сентября пятница
19:00
Мастерская «12» Москва, Академика Пилюгина, 2
от 1000 ₽

Фотографии

Мадрид. Цикл «Метаморфозы» Мадрид. Цикл «Метаморфозы» Мадрид. Цикл «Метаморфозы» Мадрид. Цикл «Метаморфозы» Мадрид. Цикл «Метаморфозы»

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