Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «И наступит рассвет» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Станиславский. Жажда жизни
6.8
Киноафиша Фильмы Станиславский. Жажда жизни
6.8

Станиславский. Жажда жизни

, 2020
Stanislavsky. Lust for life
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Станиславский. Жажда жизни
6.8

О фильме

История о Константине Сергеевиче Станиславском, гении театра ХХ века. Благодаря силе своего таланта он смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком в рамках жесткой советской системы. Герои фильма, современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин и другие, показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу в театре и кино. Каждый из режиссёров находит своё отражение в зеркале гения и частицу его духа. В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному театру Станиславский, герои фильма обнаруживают, что из искусства уходит самое главное – живой человек.

В ролях

Марина Брусникина
Марина Брусникина
Юрий Бутусов
Вениамин Филштинский
Оскарас Корсуновас
Лев Леверморе
Рената Литвинова
Рената Литвинова
Мэрил Стрип
Мэрил Стрип
Константин Станиславский
Лев Додин
Деклан Доннеллэн
Никита Михалков
Никита Михалков
Katie Mitchell
Режиссер Юлия Бобкова
Сценарист Юлия Бобкова, Олег Шишкин, Елена Дементьева
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 21 октября 2020
Дата выхода
27 февраля 2021 Россия 6+
Производство Открытая киностудия "Лендок"
Другие названия
Stanislavsky.Lust for life, Stanislavski. Elujanu, Stanislavskiy. Zhazhda zhizni, Stanislavsky. Lust for life, Станиславский. Жажда жизни, 斯坦尼斯拉夫斯基传：生活的欲望

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2022

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Кошмар на улице Корал-Гроув
Кошмар на улице Корал-Гроув
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Жертва обстоятельств
2026, США, приключения, комедия, боевик
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Крушение рейса
Крушение рейса
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Мотор Сити
2025, США, боевик, криминал, драма
Какими будут октябрь и вторая половина сентября, будет ясно 25 августа: старые приметы Фотия Поветенного
Умельцы охотятся за советскими телевизорами на «Авито»: из корпуса делают дорогие девайсы и дизайнерские вещи
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
Звезда «Трассы» станет императором в России XIX века — историческую новинку покажут на НТВ, но не сразу
«Оп, новый слоп» – пишут про очередное «Поднятия уровня»: выйдет уже в 2027-м, а сюжет до боли знакомый
Рейтинг ожидания 9,4 из 10: новый сериал НТВ уже называют одной из самых интригующих премьер 2026 года
470 тысяч россиян посмотрели этот фильм с Устюговым и убедились – «пришел посветить лицом»: даже Митяй из «Сватов» не спас
Просили продолжения — получите 20 новых серий самого необычного детектива НТВ: второй сезон «ПИН-кода» готовится удивлять
Пропустили эти «жемчужины» Netflix? Зря: 10 сериалов, которые 100% стоят нескольких вечеров
Включила от скуки старый фильм с Гэри Олдманом — и влюбилась в этот шедевр: неудивительно, что он вошел в топ-250 лучших на Кинопоиске
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше