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Станиславский. Жажда жизни
Киноафиша Фильмы Станиславский. Жажда жизни
Stanislavsky. Lust for life

Станиславский. Жажда жизни, 2020

2020 / Россия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме
История о Константине Сергеевиче Станиславском, гении театра ХХ века. Благодаря силе своего таланта он смог остаться настоящим художником и внутренне свободным человеком в рамках жесткой советской системы. Герои фильма, современные режиссеры театра и кино, среди которых Кирилл Серебренников, Кэти Митчелл, Лев Додин и другие, показывают, как метод Станиславского влияет на их каждодневную работу в театре и кино. Каждый из режиссёров находит своё отражение в зеркале гения и частицу его духа. В поиске ответа на вопрос, нужен ли современному театру Станиславский, герои фильма обнаруживают, что из искусства уходит самое главное – живой человек.
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 27 февраля 2021
Премьера в мире 21 октября 2020
Режиссер
Юлия Бобкова
В ролях
Марина Брусникина
Юрий Бутусов
Вениамин Филштинский
Оскарас Корсуновас
Лев Леверморе
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Станиславский. Жажда жизни 2 постера
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