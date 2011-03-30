Людмила Гурченко

Людмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове, в семье, где искусство было неотъемлемой частью жизни. Её отец, Марк Гаврилович, работал музыкантом и певцом в местной филармонии, а мать, Елена Александровна, также была связана с творческой средой. Детство Людмилы прошло в оккупированном во время войны Харькове, где она уже в юном возрасте проявляла талант, выступая перед публикой и даже исполняя песни для немецких солдат, чтобы выжить. Эти ранние опыты сформировали её как артистку, способную преодолевать трудности с помощью творчества.

Образование и первые шаги

В 1953 году Гурченко переехала в Москву и поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Среди её однокурсников были такие будущие звёзды, как Наталья Фатеева и Зинаида Кириенко, с которыми она поддерживала связи на протяжении карьеры. Во время учёбы Людмила играла в студенческих спектаклях, включая роль Амалии в "Разбойниках" Шиллера, и уже тогда демонстрировала универсальность: пела, танцевала и играла на рояле. Окончив институт в 1958 году, она быстро вошла в мир кино и театра.

Карьера в кино и театре

Гурченко стала одной из самых ярких актрис советского и российского кино, снявшись в более чем 90 фильмах и создав незабываемые образы сильных, харизматичных женщин. Её карьера пережила взлёты и спады, но талант всегда помогал возвращаться на вершину.

Дебют и прорыв

Дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Дорога правды", где она сыграла небольшую роль Люси. Но настоящая слава пришла с главной ролью Лены Крыловой в комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" того же года. Этот фильм не только сделал её звездой, но и ввёл в моду стиль New Look. В последующие годы она снялась в "Девушке с гитарой" (1958), где сыграла Таню Федосову, и других картинах, но затем последовал период забвения с малозаметными ролями, такими как в "Романе и Франческе" или "Белом взрыве".

Зрелые роли и признание

В 1970-е годы Гурченко вернулась с триумфом в музыкальных комедиях: в "Соломенной шляпке" (1974) она воплотила Клару Бокардон, а в "Небесных ласточках" (1976) — Денизу де Флавиньи. Драматические таланты раскрылись в "Двадцати днях без войны" (1976) Алексея Германа, где она сыграла Нину, и в "Пяти вечерах" (1978) Никиты Михалкова — Тамара. 1980-е стали пиком: Маргарита в "Любимой женщине механика Гаврилова" (1981), Вера в "Вокзале для двоих" (1982) Рязанова, Раиса Захаровна в "Любови и голубях" (1984) Владимира Меньшова. В 1990-е и 2000-е она продолжала сниматься, например, в "Моей морячки" (1990) как Людмила Пашкова, "Старых клячах" (2000) как Елизавета и даже в "Гардемаринах III" (1992).

Новогодний репертуар

Людмила Гурченко навсегда ассоциируется с Новым годом благодаря своей роли Лены Крыловой в "Карнавальной ночи" (1956), где она спела легендарную песню "Пять минут", ставшую неофициальным гимном праздника. Этот новогодний фильм Эльдара Рязанова сделал её символом веселья и оптимизма. Позже она вернулась к теме в продолжении "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя" (2006), где снова сыграла Лену, напоминая зрителям о магии праздника. Гурченко часто участвовала в новогодних телепрограммах и бенефисах, подчёркивая свою связь с этим волшебным временем года.

Личная жизнь и связи

Личная жизнь Гурченко была бурной и полной страстей, с пятью официальными браками и множеством творческих связей. Её первый муж — режиссёр Василий Ордынский (1953–1955), с которым она познакомилась во ВГИКе. Второй — сценарист Борис Андроникашвили (1958–1962), отец её единственной дочери Марии Королёвой (1959–2017); от этого брака у неё появились внуки Марк (1982–1998) и Елена (1983). Третий муж — актёр Александр Фадеев (1962–1964), приёмный сын знаменитого писателя. Четвёртый — певец Иосиф Кобзон (1967–1970), с которым она сотрудничала в музыкальных проектах. Последний — продюсер Сергей Сенин (с 1991 года). Кроме того, у неё был долгий гражданский брак с пианистом Константином Купервейсом (1973–1991).

Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года в Москве.