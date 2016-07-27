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Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Lyudmila Gurchenko
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Людмила Гурченко
Lyudmila Gurchenko
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Дата рождения
12 ноября 1935
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
30 марта 2011
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Людмила Гурченко
Родилась 12 ноября 1935. Харьков, СССР (Украина).
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Фильмография Людмила Гурченко
Пестрые сумерки
мюзикл, мелодрама
2009, Россия
6.0
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя
мюзикл, комедия
2006, Россия
3.0
Старые клячи
комедия
1999, Россия
5.0
Гардемарины 3
мелодрама, приключения
1992, Россия / Германия
0.0
Виват, гардемарины!
мелодрама, приключения, исторический
1991, СССР
7.0
Наша дача
драма
1990, СССР
6.0
Моя морячка
мюзикл, комедия
1990, СССР
6.0
Ожог
драма, криминал
1988, СССР
6.0
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27 июля 2016 17:54
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Вот о чем Гурченко мечтала до конца жизни – но так и не получила
У звезды «Карнавальной ночи» было одно заветное желание.
Написать
23 июля 2022 09:47
«Откровенно все обсудили»: внучка Гурченко раскрыла правду о связи с Шаляпиным
Елена Королева раскрыла детали неудачного романа с певцом.
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22 июля 2022 13:35
Собирали по кусочкам: Олег Попов едва не поставил крест на карьере Гурченко
Знаменитому клоуну было не до смеха.
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11 июня 2022 16:25
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