Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко Lyudmila Gurchenko
Связи Людмилы Гурченко
Никита Михалков
Никита Михалков коллеги и друзья
Юрий Никулин
Юрий Никулин близкие друзья
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов коллеги и друзья
Киноафиша Персоны Людмила Гурченко

Людмила Гурченко

Lyudmila Gurchenko

Дата рождения
12 ноября 1935
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
30 марта 2011
Карьера
Актриса, Сценарист
Место рождения
Харьков, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Новодевичье кладбище, Россия
Рост
173 см
Цвет глаз
голубой
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Биография Людмилы Гурченко

Людмила Марковна Гурченко родилась 12 ноября 1935 года в Харькове, в семье, где искусство было неотъемлемой частью жизни. Её отец, Марк Гаврилович, работал музыкантом и певцом в местной филармонии, а мать, Елена Александровна, также была связана с творческой средой. Детство Людмилы прошло в оккупированном во время войны Харькове, где она уже в юном возрасте проявляла талант, выступая перед публикой и даже исполняя песни для немецких солдат, чтобы выжить. Эти ранние опыты сформировали её как артистку, способную преодолевать трудности с помощью творчества.

Образование и первые шаги

В 1953 году Гурченко переехала в Москву и поступила во ВГИК на курс Сергея Герасимова и Тамары Макаровой. Среди её однокурсников были такие будущие звёзды, как Наталья Фатеева и Зинаида Кириенко, с которыми она поддерживала связи на протяжении карьеры. Во время учёбы Людмила играла в студенческих спектаклях, включая роль Амалии в "Разбойниках" Шиллера, и уже тогда демонстрировала универсальность: пела, танцевала и играла на рояле. Окончив институт в 1958 году, она быстро вошла в мир кино и театра.

Карьера в кино и театре

Гурченко стала одной из самых ярких актрис советского и российского кино, снявшись в более чем 90 фильмах и создав незабываемые образы сильных, харизматичных женщин. Её карьера пережила взлёты и спады, но талант всегда помогал возвращаться на вершину.

Дебют и прорыв

Дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Дорога правды", где она сыграла небольшую роль Люси. Но настоящая слава пришла с главной ролью Лены Крыловой в комедии Эльдара Рязанова "Карнавальная ночь" того же года. Этот фильм не только сделал её звездой, но и ввёл в моду стиль New Look. В последующие годы она снялась в "Девушке с гитарой" (1958), где сыграла Таню Федосову, и других картинах, но затем последовал период забвения с малозаметными ролями, такими как в "Романе и Франческе" или "Белом взрыве".

Зрелые роли и признание

В 1970-е годы Гурченко вернулась с триумфом в музыкальных комедиях: в "Соломенной шляпке" (1974) она воплотила Клару Бокардон, а в "Небесных ласточках" (1976) — Денизу де Флавиньи. Драматические таланты раскрылись в "Двадцати днях без войны" (1976) Алексея Германа, где она сыграла Нину, и в "Пяти вечерах" (1978) Никиты Михалкова — Тамара. 1980-е стали пиком: Маргарита в "Любимой женщине механика Гаврилова" (1981), Вера в "Вокзале для двоих" (1982) Рязанова, Раиса Захаровна в "Любови и голубях" (1984) Владимира Меньшова. В 1990-е и 2000-е она продолжала сниматься, например, в "Моей морячки" (1990) как Людмила Пашкова, "Старых клячах" (2000) как Елизавета и даже в "Гардемаринах III" (1992).

Новогодний репертуар

Людмила Гурченко навсегда ассоциируется с Новым годом благодаря своей роли Лены Крыловой в "Карнавальной ночи" (1956), где она спела легендарную песню "Пять минут", ставшую неофициальным гимном праздника. Этот новогодний фильм Эльдара Рязанова сделал её символом веселья и оптимизма. Позже она вернулась к теме в продолжении "Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя" (2006), где снова сыграла Лену, напоминая зрителям о магии праздника. Гурченко часто участвовала в новогодних телепрограммах и бенефисах, подчёркивая свою связь с этим волшебным временем года.

Личная жизнь и связи

Личная жизнь Гурченко была бурной и полной страстей, с пятью официальными браками и множеством творческих связей. Её первый муж — режиссёр Василий Ордынский (1953–1955), с которым она познакомилась во ВГИКе. Второй — сценарист Борис Андроникашвили (1958–1962), отец её единственной дочери Марии Королёвой (1959–2017); от этого брака у неё появились внуки Марк (1982–1998) и Елена (1983). Третий муж — актёр Александр Фадеев (1962–1964), приёмный сын знаменитого писателя. Четвёртый — певец Иосиф Кобзон (1967–1970), с которым она сотрудничала в музыкальных проектах. Последний — продюсер Сергей Сенин (с 1991 года). Кроме того, у неё был долгий гражданский брак с пианистом Константином Купервейсом (1973–1991). 

Людмила Гурченко ушла из жизни 30 марта 2011 года в Москве.

Связи Людмилы Гурченко
Никита Михалков
коллеги и друзья Никита Михалков
Юрий Никулин
близкие друзья Юрий Никулин
Эльдар Рязанов
коллеги и друзья Эльдар Рязанов

Популярные фильмы

Вокзал для двоих 8.4
Вокзал для двоих (1982)
Любовь и голуби 8.1
Любовь и голуби (1984)
Сибириада 7.8
Сибириада (1978)

Фильмография Людмилы Гурченко

Музыка жизни
Музыка жизни Muzyka zhizni
документальный 2010, Россия
Пестрые сумерки 6.1
Пестрые сумерки Pestrye sumerki
мюзикл, мелодрама 2009, Россия
Смотреть трейлер
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя 2.8
Карнавальная ночь 2, или 50 лет спустя Karnavalnaya noch 2, ili 50 let spustya
мюзикл, комедия 2006, Россия
Смотреть трейлер
Старые клячи 5.3
Старые клячи Starye klyachi
комедия 1999, Россия
Прохиндиада 2 4.6
Прохиндиада 2 Prokhindiada 2
комедия 1994, Россия
Гардемарины 3 5.8
Гардемарины 3 Gardemariny III
мелодрама, приключения 1992, Россия / Германия
Виват, гардемарины! 6.9
Виват, гардемарины! Vivat, gardemariny!
мелодрама, приключения, исторический 1991, СССР
Моя морячка 5.9
Моя морячка Moya moryachka
мюзикл, комедия 1990, СССР
Показать еще
Новости о Людмиле Гурченко
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
Вечная классика: 15 советских новогодних фильмов, проверенных временем
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби»
39 лет спустя: что стало с актерами фильма «Любовь и голуби»
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах
«Реальная любовь» и не только: 10 фильмов, которые смотрят на Новый год в разных странах

Интересные факты о Людмиле Гурченко

  • Людмила Гурченко сочиняла музыку и была автором текстов многих песен, которые она исполняла в фильмах, таких как "Песня про пять минут" из "Карнавальной ночи", а также на сольных концертах.
  • У актрисы была огромная коллекция джазовой музыки — она обожала этот жанр и собирала редкие пластинки со всего мира.
  • На вступительных экзаменах во ВГИК Гурченко едва не провалилась из-за сильного харьковского акцента, но покорила комиссию, исполнив песню и прочитав басню с таким мастерством, что её приняли сразу.
  • Актриса часто отказывалась от ролей, если они казались ей вульгарными или недостойными, например, отвергла предложение сняться в фильме, где требовалось обнажиться.
  • Гурченко написала несколько книг, включая автобиографии "Моё взрослое детство" и "Аплодисменты", где откровенно рассказала о своей жизни, карьере и личных драмах.
  • Она была страстной любительницей животных, особенно собак: в её доме всегда жили питомцы, и она даже снималась с ними в некоторых проектах.
  • Людмила Марковна прошла через несколько пластических операций, стремясь сохранить молодость и красоту, что было редкостью для советских звёзд того времени.
  • Её отец назвал дочь в честь героини фильма "Людмила", который он увидел незадолго до рождения ребёнка.
  • В детстве, чтобы провести полгода с отцом на гастролях, Гурченко специально осталась на второй год в школе, симулируя неуспеваемость.
  • Актриса была иконой моды в СССР: она сама шила себе платья, следуя западным тенденциям, и ввела в моду узкую талию и пышные юбки после "Карнавальной ночи".
  • Гурченко снималась в музыкальных клипах, например, в видео группы "Браво" на песню "Лучший город Земли", где предстала в ярком образе.
  • У неё была звезда на "Площади звёзд" в Москве, установленная в 2001 году в честь вклада в кино и театр.
Вижу в Fix Price ланч-боксы по 116 рублей — выкупаю все, только еду в них не ношу: 10+ полезных лайфхаков
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Самая вкусная закуска из баклажанов «По-корейски»: готовятся остренькие синенькие проще простого
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
НТВ нашел замену «Невскому»: 16-серийный боевик с Петром Рыковым — это тонны экшена и лихо закрученный сюжет
Не каждый фанат кино СССР пройдет этот тест: вспомните 5 фильмов о роботах по кадру
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
Сейчас выясним, кто тут настоящий знаток: сможете назвать всех 5 красоток советских фильмов без подсказок? (тест)
Попросили ИИ оценить сюжет «Девчат», а он нашел грубейший ляп: касается Тоси и ее потери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше