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Анастасия Вертинская

Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
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Дата рождения
19 декабря 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Личные связи
Никита Михалков
Никита Михалков
Состояли в браке
Биография Анастасия Вертинская

Родилась 19 декабря 1944 года. Москва, СССР (Россия).

Фильмография Анастасия Вертинская
Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита
драма 1994, Россия
7.0
Жажда страсти
Жажда страсти
драма 1991, СССР
7.0
Новые приключения янки при дворе короля Артура
Новые приключения янки при дворе короля Артура
приключения, фэнтези 1988, СССР
6.0
Медведь – липовая нога
Медведь – липовая нога
анимация, короткометражный 1984, СССР
6.0
Волчище – серый хвостище
Волчище – серый хвостище
анимация 1983, СССР
7.0
Человек на своем месте
драма 1972, СССР
7.0
Тень
Тень
фэнтези, драма, мелодрама, комедия 1971, СССР
7.0
Случай с Полыниным
Случай с Полыниным
драма 1970, СССР
7.0
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10 июня 2022 14:15
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8 июня 2022 12:55
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Никита Михалков
Никита Михалков
Состояли в браке
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