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Анастасия Вертинская
Анастасия Вертинская
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Анастасия Вертинская
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Дата рождения
19 декабря 1944
Возраст
77 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса
Личные связи
Никита Михалков
Состояли в браке
Биография Анастасия Вертинская
Родилась 19 декабря 1944 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Анастасия Вертинская
Мастер и Маргарита
драма
1994, Россия
7.0
Жажда страсти
драма
1991, СССР
7.0
Новые приключения янки при дворе короля Артура
приключения, фэнтези
1988, СССР
6.0
Медведь – липовая нога
анимация, короткометражный
1984, СССР
6.0
Волчище – серый хвостище
анимация
1983, СССР
7.0
Человек на своем месте
драма
1972, СССР
7.0
Тень
фэнтези, драма, мелодрама, комедия
1971, СССР
7.0
Случай с Полыниным
драма
1970, СССР
7.0
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Статьи о персоне
В семье не стали молчать: вскрылась правда о разводе Вертинской и Михалкова
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10 июня 2022 14:15
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8 июня 2022 12:55
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Музыкант пытался любыми способами укреплять свое влияние в шоу-бизнесе.
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21 февраля 2022 12:55
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Никита Михалков
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