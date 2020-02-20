Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Егор Кончаловский
Егор Кончаловский
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Связи
Вопросы и ответы
Егор Кончаловский
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
15 января 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Актер, Сценарист
Личные связи
Никита Михалков
Родственники
Андрей Кончаловский
Отец и сын
Биография Егора Кончаловского
Родился 15 января 1966 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Егора Кончаловского
Мой папа – вождь
комедия, семейный
2022, Россия
8.0
Псоглавцы
триллер, фантастика, мелодрама
2022, Россия
0.0
На Луне
драма
2020, Россия
6.0
Страсти по Зое
биография
2019, Россия
0.0
Москва, я люблю тебя!
сборник
2010, Россия
5.0
Афганец
драма, военный
2010, Россия / Казахстан
0.0
Наша Маша и волшебный орех
мюзикл, семейный, комедия, анимация
2009, Россия
4.0
Консервы
триллер, боевик, криминал
2006, Россия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Интервью с режиссером Егором Кончаловским к премьере его приключенческой драмы «На Луне»
27 февраля в прокат выходит картина Егора Кончаловского «На Луне» о перевоспитании сына московского чиновника, который скрывается от полиции после трагического ДТП. На специальном показе фильма, организованным Киноафишей, наш корреспондент поговорил с режиссером о трудностях съемочного процесса, мировой несправедливости, утраченном уважении в современном обществе и многом другом.
Написать
20 февраля 2020 13:08
Все новости
Статьи о персоне
«За советами не обращаюсь»: дочь Кончаловского выдала правду о матери
Художница предпочла не умалчивать секреты личной жизни.
Написать
8 июня 2022 18:25
«Не могут себе позволить»: запросы дочери Кончаловского удивили россиян
Знаменитость не стал скрывать подробности быта своей семьи.
Написать
3 июня 2022 17:50
«С ней семья была не важна»: Кончаловского осудили за отношение к Толкалиной
Знаменитости были вместе около 20 лет.
Написать
9 сентября 2021 12:05
Все статьи
Связи
Никита Михалков
Родственники
Андрей Кончаловский
Отец и сын
Все связи
Related video
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»