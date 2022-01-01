Вокзал для двоих, 1982

Герой фильма, пианист Платон Рябинин, осужден как виновник смертельного ДТП. На самом деле за рулем автомобиля находилась его жена, телеведущая Маша, но мужчина взял вину на себя и теперь отправляется в тюрьму. Напоследок Платон решает навестить больного отца. Сотрудники колонии отпускают его с одним условием - вернуться до утренней поверки, иначе он будет признан беглецом. В пути мужчина решает перекусить в привокзальном ресторане и из-за перепалки с официанткой Верой опаздывает на поезд. Череда неприятностей продолжается, однако знакомство с Верой в конечном итоге становится наградой за все случившееся.