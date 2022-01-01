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Вокзал для двоих Вокзал для двоих
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Вокзал для двоих, 1982

1982 / СССР
8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Герой фильма, пианист Платон Рябинин, осужден как виновник смертельного ДТП. На самом деле за рулем автомобиля находилась его жена, телеведущая Маша, но мужчина взял вину на себя и теперь отправляется в тюрьму. Напоследок Платон решает навестить больного отца. Сотрудники колонии отпускают его с одним условием - вернуться до утренней поверки, иначе он будет признан беглецом. В пути мужчина решает перекусить в привокзальном ресторане и из-за перепалки с официанткой Верой опаздывает на поезд. Череда неприятностей продолжается, однако знакомство с Верой в конечном итоге становится наградой за все случившееся.

  • Роль Платона Рябинина была написана специально для Олега Басилашвили. 
  • В интервью Людмила Гурченко и Олег Басилашвили вспоминали, что самой первой была снята финальная сцена. Актерам пришлось бежать с тяжелым аккордеоном в руках по заснеженному полю в 30-градусный мороз. 
  • По словам Людмилы Гурченко, с Олегом Басилашвили они познакомились… за несколько часов до начала съемок. Ранее у актеров не было совместных фильмов и проектов. 
  • Город Заступинск, в котором разворачивается основное действие картины, является вымышленным. Съемки проходили в Ленинграде, Москве и Подмосковье.

Город Заступинск, где-то между Москвой и Алма-Атой, ближе к Воронежу. Вокзальная буфетчица Вера и пианист Платон Рябинин из Москвы познакомились при весьма непривлекательных обстоятельствах. В результате Вера потеряла жениха с дынями, но нашла любимого, который вскоре должен отбыть в отдаленные места, чтобы нести наказание за несовершенное преступление…

8.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 1982
Премьера в России 6 июня 1982
Премьера в мире 6 июня 1982
Возраст 12+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Олег Басилашвили
Олег Басилашвили
Никита Михалков
Никита Михалков
Нонна Мордюкова
Нонна Мордюкова
Михаил Кононов
Михаил Кононов
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Вокзал для двоих
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